Ignacio Buse elimina al campeón vigente Flavio Cobolli y avanza a segunda ronda del ATP 500 de Hamburgo

El peruani Ignacio Buse eliminó al campeón vigente del ATP 500 de Hamburgo y clasificó a la segunda ronda del campeonato

Ignacio Buse sigue escribiendo capítulos notables en su carrera. Este martes 19 de mayo, la primera raqueta peruana eliminó al italiano Flavio Cobolli (12 ATP), vigente campeón del ATP 500 de Hamburgo, en dos sets por 6-2 y 7-5 en la primera ronda del torneo alemán disputado en la Cancha Central del Am Rothenbaum. Fue uno de los mejores triunfos de su joven carrera profesional y una nueva demostración de que el tenista limeño de 22 años está listo para competir con los mejores del circuito.

Buse (57 ATP) rompió el servicio de Cobolli en tres oportunidades y dominó el encuentro con solidez desde el fondo de la cancha, agresividad en los intercambios y una segunda bola que resultó determinante en los momentos clave. El italiano, cuarto cabeza de serie del torneo y uno de los jugadores en mejor forma de la temporada 2026 —con título en Acapulco, final en Múnich y cuartos de final en Madrid—, no encontró respuestas ante un Buse que controló el ritmo del partido de principio a fin.

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Un momento de genialidad en la cancha de tierra batida: Ignacio Buse calculó a la perfección el momento de su golpe para romper un largo intercambio de golpes, dejando atónito a su oponente y preparándose para sacar para ganar el partido.

Un primer set de manual

El peruano arrancó el partido con una claridad táctica que no dejó margen de reacción al italiano. En el primer juego, Buse ya firmaba el primer quiebre desde la devolución y se instalaba en el partido con una solidez que sorprendió a propios y extraños. Sólido desde la línea de fondo, con grandes ángulos y capacidad para meterse dentro de la cancha y dictar el ritmo, el peruano sumó una segunda rotura ante un Cobolli claramente superado y cerró el primer set con un contundente 6-2.

Ignacio Buse derrotó 6/2 y 7/5 al campeón defensor del torneo y número 12 del mundo, el italiano Flavio Cobolli

El break decisivo que definió el partido

El segundo set fue más disputado. Cobolli realizó ajustes tácticos y el marcador se mantuvo sin quiebres durante buena parte del parcial, con el italiano tratando de imponer su juego sobre la arcilla hamburguesa. Sin embargo, cuando todo apuntaba a un tiebreak, Buse ejecutó el golpe definitivo: un winner directo de revés paralelo de afuera hacia adentro que le dio el quiebre decisivo y la oportunidad de sacar para partido. No falló. El peruano cerró el set 7-5 y selló una victoria que ya circula entre los mejores resultados del tenis peruano en el circuito ATP.

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Vive el increíble momento en que Ignacio Buse, de 22 años, conecta el golpe ganador de su vida para derrotar al campeón defensor en sets corridos. ¡Una sorpresa verdaderamente asombrosa en la primera ronda!

La historia detrás de la clasificación: un error que se convirtió en ventaja

Lo que hace aún más llamativa esta historia es que Buse llegó al cuadro principal de Hamburgo tras superar la fase clasificatoria, pese a tener ranking suficiente para ingresar directamente. El peruano olvidó inscribirse a tiempo en la lista principal y terminó disputando la qualy. Lejos de afectarlo, aprovechó los partidos previos para sumar rodaje en arcilla europea. El domingo 17 de mayo había derrotado al francés Hugo Gaston (118 ATP) por 6-1 y 6-2 en apenas una hora y 11 minutos, con un nivel de juego dominante que anticipaba lo que vendría.

Ignacio Buse celebra su destacada victoria en el ATP 500 de Hamburgo, avanzando a la siguiente ronda tras un emocionante partido contra Flavio Cobolli. (ATP )

Mensik, el próximo rival

Con el pase a segunda ronda asegurado, Buse se medirá ahora ante el checo Jakub Mensik (28 ATP), quien superó en primera ronda al local Jan-Lennard Struff (79 ATP) por 7-6(6) y 6-2. Será el duelo más exigente que el peruano haya enfrentado en lo que va de la temporada en tierra batida europea, y una nueva oportunidad para demostrar que su ascenso en el ranking no es circunstancial.

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El mejor momento de su carrera, con Roland Garros en el horizonte

La victoria sobre Cobolli llega en el mejor momento de la carrera de Buse. El peruano acumula una temporada de irrupción en el circuito, con semifinales en el Rio Open como resultado más destacado hasta ahora, y está a un paso de entrar al top 50 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

Más allá de lo que ocurra en Hamburgo, el gran objetivo marcado en el calendario es Roland Garros 2026, donde Buse participará por primera vez de forma directa en el cuadro principal de un Grand Slam sin necesidad de clasificar. La temporada pasada ya había debutado en un torneo grande durante el US Open, aunque en aquella ocasión debió superar tres rondas de clasificación. Ahora, su posición en el ranking le garantiza el acceso directo a París, consolidando el mejor ciclo de su joven carrera deportiva.

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