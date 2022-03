Testigo de Martín Arredondo, Marco Rodríguez, no respalda defensa del productor y expresa su apoyo a Mónica Cabrejos

Martín Arredondo nombró a Marcos Rodríguez como testigo de una salida con Mónica Cabrejos. (Foto: Willax TV/ Facebook)

Martín Arredondo brindó una entrevista a Amor y Fuego este último 30 de marzo, donde se defiende de las acusaciones de Mónica Cabrejos y niega haberla acosado sexualmente. Asimismo, aclaró que no fue él quien invitó a la periodista al cine, sino ella y como testigo tiene a Marco Rodríguez, en ese entonces miembro de producción de Enemigos Públicos, pues también fue ese día. Esta palabras no cayeron en saco roto, el involucrado no tardó en salir a responder y lejos de respaldarlo expreso su solidaridad a la conductora de TV.

El exasistente de producción indicó que todo lo que dice la periodista es cierto, pues se lo contó hace años. Asimismo, se refirió a aquella salida al cine, donde indica que Mónica invitó a salir a Martín Arredondo, el testido señala que eso no es cierto, pues todos los que conocen a Mónica saben lo tacaña que es, por lo que tal afirmación de Arredondo estaría descartada.

“Los amigos de Mónica sabemos que ella es devota de la virgen del puño y que es IMPOSIBLE que ella pague las entradas de tres personas un domingo (el día más caro) en el cine UVK de Larcomar (…) Esa tacañísima persona es la que ahora supuestamente pagaría la invitación en el cine más caro de Lima un domingo. Suena gracioso, pero es evidente que Mónica no lo haría”, indicó Marco Rodríguez, quien señaló que no se iba a callar nada.

Marco Rodríguez expresa su respaldo a Mónica Cabrejos. (Foto: Facebook)

Asimismo, señaló que no le consta que Martín sea una cosador, pero sí le consta que no es una bueno persona y menos un buen líder. “No sé si sea un acosador. No me consta. Pero lo que me queda claro es que es una mal líder, un mal amigo y una mala persona”, indicó en su cuenta de Facebook.

Marco Rodríguez también respondió a la defensa del productor. “Creo que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero si te vas a defender, primero ponte a pensar si a las personas que vas a poner como testigos, van a respaldar lo que dices”, indicó.

“Que feo se siente tener que probar que no hiciste algo, ¿verdad? Yo tuve que pasar por lo mismo cuando decidí irme de un espacio (porque yo me fui, a mí nadie me botó) en el que ya no me sentía cómodo y en el que había cosas que alguien dijo y no eran verdad. Sé lo que se siente. Lo viví en carne propia. No celebro lo que le sucede a ese señor. Pero en algún momento de la vida nuestros actos no pasan la factura”, acotó.

LO LLAMA MALA PERSONA

En otro momento, explicó por qué Martín Arredondo le parecía una “mala persona”. Cuenta Marco que en ese entonces cuando trabajaba en Enemigos Públicos hubo un periodo en que cayó en depresión, además tras ser producto de un abuso sexual su cuerpo cambio y su sudoración era muy fuerte. Lejos de preguntarle qué le pasaba, el miembro de producción cuenta que Martín lo criticaba y a sus compañeros le decía que olía mal y ya no trabajaba igual.

“(Aldo Miyashiro) Me dijo que le preguntó a Martín Arredondo el motivo (de que no estuviera en el equipo) y este le respondió que ya no me quería porque yo ya no trabajaba igual, que tenía problemas con mi cuerpo, que olía mal, que iba a trabajar en un estado que parecía drogado o ebrio”, detalló.

APOYA A MÓNICA CABREJOS

Finalmente, agradeció los comentarios de apoyo y respondió a quienes le preguntan por qué decidió hablar recién. “Fue un impulso. Una amiga necesita respaldo. Era lo mínimo que podía hacer. Armarme de valor y decir lo que pasé. Los invito a leer el libro de Mònica Cabrejos. Todas las cosas que ella narra me las contó hace doce años o las viví con ella. Nada de lo que cuenta no me lo había dicho antes. Por eso puedo dar fe de que ocurrieron. No puedo decir con qué personas pero sí que los hechos ocurrieron. Acá estoy para decir todo lo que sé y lo que vi cuando sea necesario”, concluyó.

Mónica Cabrejos recibe el apoyo de Marco Rodríguez. (Foto: Facebook)

