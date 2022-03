Congreso debatirá moción de censura contra ministro de Salud este jueves

Hernán Condori acudió al pleno del Congreso para responder las preguntas del pliego interpelatorio.

Si bien se ha superado la segunda moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, el Congreso todavía tiene en la mira a diversos integrantes del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Salud Hernán Condori. El cuestionado titular es el protagonista de una moción de censura que se debatirá en el pleno este jueves 31 de marzo desde las 9:00 a.m., esto tras su interpelación hace menos de dos semanas.

Si bien Condori respondió a un pliego interpelatorio sobre su carrera y gestión, parte de la oposición en el Congreso no quedó satisfecha y consiguió las 33 firmas necesarias para iniciar el proceso que hoy enfrenta. Durante los últimos días el titular de Salud ha sido criticado por el lento avance en el proceso de vacunación y la supuesta posibilidad de que se echen a perder varios lotes de vacunas debido a la baja concurrencia de los ciudadanos en los centros de vacunación.

“Hernán Condori Machado tampoco ha demostrado capacidad para el ejercicio del cargo. Así, de una revisión de la hoja de vida y experiencia en gestión de la salud pública, se aprecia que el señor ministro de Salud fue designado como director regional de Salud en Junín el 2 de enero del 2020 y se mantuvo en el cargo hasta el 8 de enero del mismo año. En dicha oportunidad fue removido del cargo por falta de idoneidad para ejercer el cargo”, señala la moción en su contra.

El documento también recuerda los cuestionamientos sobre la promoción de un producto cuya efectividad no había sido comprobada científicamente. Además, en una conferencia de prensa aseguró que el producto había sido avalado por la FDA cuando la organización no había emitido ningún pronunciamiento al respecto y ni siquiera iniciado una investigación sobre las características del producto.

Ministro Hernán Condori defiende el agua arracimada.

“El señor Hernán Yury Condori Machado, utilizando la indumentaria de médico, dio a entender a potenciales consumidores que la compra y consumo del producto contribuiría a mejorar su salud, dando de esta manera un mensaje presuntamente engañoso”, se lee en la moción.

POLÉMICA GESTIÓN

Dado que el Perú todavía no ha finalizado oficialmente la tercera ola de contagios, las voces oficiales y externas especializadas en salud continúan resaltando la importancia de que la población acuda a los centros de vacunación para adquirir las dosis necesarias para combatir al virus de la COVID-19; sin embargo, durante la gestión de Condori el flujo de visitas a los vacunatorios ha descendido notablemente.

“El tema está que como ya no hay muchos casos de fallecidos, no se ven en las calles que se van viendo bolsas negras de cadáveres de estos pacientes por esta enfermedad que ha enlutado al país. Como ya no se ve, la gente también no toma consciencia que esta enfermedad no ha desaparecido, entonces tenemos los puntos de vacunación prácticamente vacíos”, fue la frase con la que el ministro pretendió justificar la ausencia de ciudadanos en los vacunatorios.

A inicios de marzo, la jefe de inmunizaciones del Ministerio de Salud anunció su salida del cargo debido a las malas gestiones de Hernán Condori. “Era estrictamente necesario tener una organización estructural funcionando donde haya una característica fundamental que es el elemento técnico que definitivamente lo hemos visto deteriorado en las últimas semanas. Eso pone en riesgo las actividades de la estrategia de inmunizaciones siendo esta la principal medida de protección específica contra la COVID-19″, señaló la funcionaria renunciante a la prensa. Además, señaló que a su equipo no se le tenía en cuenta en las decisiones importantes sobre el proceso de vacunación.

