Los 50 ministros de Pedro Castillo: un balance negativo en ocho meses de gobierno

Han pasado exactamente 8 meses desde que Pedro Castillo empezó a gobernar el Perú. Una constante a largo de su Gobierno ha sido la inestabilidad política y los constantes cambios de ministros. En cifras, se han nombrado a 50 ministros en cuatro cuestionados gabinetes ministeriales, pero ¿qué nos dice esto de Castillo y qué podemos esperar de su gobierno en los próximos cuatro años?

Algo en lo que muchos peruanos están de acuerdo es que este Gobierno ha estado pasando de crisis en crisis. Para el abogado y analista político, Gustavo Romero, el mandatario es una persona que “no tiene norte” y no sabe hacia dónde quiere dirigir el país. Esto se vería reflejado en los cambios de gabinete y la falta de políticas firmes.

“(Los cambios del gabinete) lo ha debilitado y lo que ha expuesto es lo que es él: una persona sin norte y que llama personas para que pretendan defenderlo a él, cuando lo que debería hacer es llamar a personas que manejen un Estado. No está llamando a manejar un Estado, sino a manejar intereses particulares o partidarios”, afirma el abogado.

Por otro lado, la politóloga y analista socio-política Andrea Paico considera que Pedro Castillo lo que carece es de liderazgo y capital político. “¿Quién es Castillo Terrones?”, se pregunta. Así, recuerda que prácticamente el maestro rural se hizo conocido en la esfera política con la manifestación de profesores del Sutep y que su capital político durante la campaña es gracias a Perú Libre. “Y Perú Libre es gracias a Vladimir Cerrón”, dice.

“ Castillo está pagando favores. Él solo como Pedro Castillo Terrones, como el profesor rural, no tiene capital político. Por eso también hay constantes disputas entre Pastillo, Cerrón y el ala cerronista de Perú Libre. Está pagando favores y eso no es algo netamente de este Gobierno”, señala la politóloga.

¿A quién escucha el presidente? Uno asumiría que la respuesta básica es “al Gabinete de ministros” o al menos “al primer ministro”. Sin embargo, los cambios y declaraciones de exministros demuestran que lo que estaría pasando en Palacio de Gobierno es algo mucho más complicado.

MINISTROS CUESTIONADOS

Dentro de la cantidad de ministros designados en este gobierno también hay aquellos que tuvieron que salir por la ‘puerta falsa’ tras descubrirse una serie de denuncias en su contra como el caso del exprimer ministro Héctor Valer, que duró solo siete días.

Otro de los grandes cuestionamientos a Castillo fue el nombramiento de Guido Bellido como su premier. El también congresista de Perú Libre tenía una investigación en curso por apología al terrorismo y no dudaba en hacer comentarios machistas en sus redes sociales.

- Héctor Bejar: renunció por culpar a la Marina de Guerra de iniciar el terrorismo en el Perú

- Walter Ayala: investigado por el escándalo de ascenso irregular de dos coroneles con afinidad al gobierno

- Iver Maraví: fue censurado por el parlamento por sus vínculos con el terrorismo

- Juan Silva: salió del gobierno tras ser acusado de integrar una presunta mafia en el MTC

- Ciro Galvez: fue ministro de Cultura, criticado por su falta de experiencia y salió con el cambio de gabinete

- Luis Barranzuela: renunció al cargo de Ministro del Interior luego de organizar una fiesta en plena ola de contagios COVID-19. Cuestionado por su cercanía a personajes cuestionables.

- Carlos Gallardo: fue censurado tras el escándalo de filtración de prueba para docentes.

- José Luis Gavidia: tiene denuncias de violencia familiar, pero sigue en el cargo de Ministro de Defensa

- Ángel Yldelfonso: es cuestionado por procesos administrativos en su contra y absolver a procesado por narcotráfico.

- Héctor Conodori: ministro de Salud que podría ser censurado en los próximos días. Es cuestionado por la práctica ilegal de la medicina y negociación incompatible, retiro de presupuesto para las campañas a favor de la vacunación COVID-19, entre otros

- Katy Ugarte: fue ministra de la Mujer por una semana, cuestionada por sus comentarios machistas. Fue declarada reo contumaz

- Carlos Palacios: actual ministro de Energía y Minas, enfrentado al MEF al querer presionar al ministro de Economía para que apoye al cuestionado directorio de PetroPeru.

En ese sentido, Gustavo Romero considera que en estos 8 meses de gestión, no se ha nombrado a un ministro competente que haya logrado apaciguar la preocupación de la población o que sea idóneo para su cargo.

“Yo creo que tienen pretensiones en manejar el recurso para sus propios intereses. De ahí que les interese tanto el Ministerio de Transporte, donde pusieron una persona de su entorno como era el señor Silva, porque pueden manejar y destinar recursos para proyectos personales o con los cuales se pueden beneficiar. Luego también están los recursos del sector salud. Obviamente hay una cercanía de Cerrón en todo eso”, opina.

La politóloga sí resalta la presencia de Pedro Francke en el Ministerio de Economía y de Avelino Guillén en el Ministerio del Interior.

“La salida de Francke y Guillén, para mí, fue decisivo. Si desde el inicio ya estábamos con ataques constantes al Gobierno, el Gobierno ya estaba en todo un asedio político, la salida de Francke y Guillén dinamitó eso. Dejó al presidente Castillo sin esa pequeña línea de defensa que todavía le quedaba’”, dijo.

50 MINISTROS

Todos los ministerios durante el gobierno de Pedro Castillo han tenido al menos 2 cambios, a excepción del Ministerio del Comercio (Roberto Sánchez), Vivienda (Geiner Alvarado) y Desarrollo e Inclusión Social (Dina Boluarte), donde los titulares han permanecido en los mismos cargos a lo largo de estos meses.

Por otro lado, los ministerios con la mayor cantidad de cambios han sido: el del Interior (4 ministros), de Energía y minas (4 ministros), la Cancillería (3 ministros), de Defensa (3 ministros), Educación (3 ministros), Agricultura y Riego (3 ministros), Producción (3 ministros), de la Mujer (3 ministros), Ambiente (3 ministros) y Cultura (3 ministros).

Los ministerios de Economía, Justicia, Salud, Trabajo y Transportes y comunicaciones, son los que menos han sufrido cambios de titulares en esta cartera.

Estas variaciones ponen en tela de juicio el avance del gobierno en estos ocho meses. Los cambios del titular del sector significan una falta de continuidad en las políticas públicas y la postura de cada ministerio ante los problemas del país, provocando que los funcionarios públicos que sí podrían la capacidad de gestión terminen renunciando, como el caso de funcionarios en el Ministerio de Salud, tras el nombramiento de Hernán Condori.

“Más allá de quién gobierne, sea Castillo o no, estos hechos no son ocultos, sino que ya son tan evidentes que hace que Castillo pierda el poco respaldo que se le había dado”, recalca Andrea Paico.

Gustavo Romero es más tajante: “ No hay ningún premier y no hay un Gobierno, en realidad. Lo que hay es un régimen, y esa es la diferencia. No se está gobernando, se está poniendo a personas en cargos ministeriales y no están administrando un Estado. Cada día hay un mayor desgobierno”, señala.

NO HAY PARIDAD

Por otro lado, el gobierno de Pedro Castillo es caracterizado por la falta de paridad en sus gabinetes. En campaña se le criticó por carecer de una visión de género e incluso que algunas de sus declaraciones eran discriminatorias, lo cual ha sido considerado grave por Andrea Paico, debido a que el Perú es uno de los países con más casos de feminicidios y violencia contra la mujer en la región.

“Si tenemos bancadas como Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, hasta Podemos que son conservadoras; que la propia representatividad del Estado lo sea, te deja mucho que desear. Deja a todo el sector mujer desprotegido porque no se le da mayor protagonismo ni respaldo ”, expresa Paico

VACANCIA PRESIDENCIAL

Ambos especialistas coinciden en que Pedro Castillo es el único responsable de estar sumergido en una nueva crisis política y siendo parte de investigaciones por presuntos delitos de corrupción en su corto tiempo de gestión. Para Gustavo Romero, no hay duda de que ha cometido delitos y considera que debería ser retirado del cargo como la justicia manda.

“Yo soy de las personas que está convencida que no solamente tiene incapacidad moral, sino que él no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Inclusive yo estoy convencido de que ha cometido delitos”, dijo.

Andrea Paico, por su parte, señala de que si Castillo desea permanecer en el gobierno los próximos años, debe cambiar su patrón.

“El propósito de Castillo es todavía ser presidente, pues ello también implica mantenerse firme, empezar a escuchar a las personas que debería escuchar y cortar de una buena vez todo tipo de influencia mal intencionada. Diría que Castillo no llega a julio, siendo muy pesimista, si es que sigue con este mismo patrón”, señala.

