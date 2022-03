Como Will Smith a Chris Rock, el Gobierno de Pedro Castillo y el Congreso le han dado una cachetada al Perú

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

La noche del lunes, tras más de cuatro horas de inútil y vergonzoso debate en el Congreso de la República, se decidió rechazar por segunda ocasión la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Fueron 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones los que le dieron un nuevo respiro a este gobierno con serias acusaciones de tener vínculos con una supuesta mafia en la que también se encuentran involucrados los sobrinos del mandatario, el exsecretario de Palacio de Gobierno y la lobbista Karelim López.

El analista político, Óscar Díaz se pronunció al respecto y sostuvo que el día de ayer “todos hemos perdido, sobre todo el tiempo”.

“Ayer fue una sesión intrascendente, para el olvido. No hubo ningún tema que tenga que ver con los reales problemas que tiene el Perú. En estos momentos tenemos un paro de transportistas, se cumple un mes desde que trabajadores y familias en Cuajone, la tercera mina más grande del Perú, no tiene agua, sigue interrumpida la via férrea y el problema en las Bambas. La primera petrolera del Perú, que es PetroTal, está interrumpida y yo me pregunto ¿algo de esto que acabo de mencionar fue mencionado ayer en el Congreso?”, dijo preocupado.

Pelea en el Congreso por cartel de vacancia contra Pedro Castillo

“Pensaba que, en base a la famosa cachetada de Will Smith a Chris Rock, realmente ayer el Congreso y el Ejecutivo le han dado una cachetada al Perú, porque le han dicho “a mí no me interesan tus problemas, a mí me interesa lo que yo quiero y lo que quiero es vacar al presidente’. Fue un gasto de tiempo innecesario, estéril e inutil”, recalcó el analista político.

Aseguró que Castillo fue confiado al Congreso, pues contaba con los votos que le permitirían seguir en el poder, sobre todo con el apoyo que tiene de Vladimir Cerrón, “a quien que le da la fuerza que le permite manejar los cuatro ministerios que tiene ahora. Seguirá manejando la balanza a su favor”.

Sobre la moción de vacancia, sostuvo que esta no tenía argumentos de peso y ocurrió como la primera vez, que fue una apresurada acusación constitucional. “No tuvo ningún sustento real para la vacancia por incapacidad moral, entonces estamos haciendo un papelón que se desgasta y está perdiendo toda credibilidad la figura de la vacancia. Por mucho menos tuvo que renunciar PPK y por mucho menos, por una supuesta declaración de un colaborador eficaz, fue vacado Martín Vizcarra”

“En cambio acá hay una serie de hechos sospechosos como las reuniones de Sarratea que existieron, la agenda que no quiere presentar el presidente, los sobrinos, su secretario general, Karelim Lopez. Es decir, es una lista interminable, pero el Congreso es una vergüenza, la oposición en buena cuenta es lo mejor que le ha pasado a Pedro Castillo”, sostuvo Díaz.

Agregó que pasada esta segunda etapa, con lo que se viene solo se desnudará aún más la mediocridad de este gobierno. “Mucho me temo el gobierno seguirá siendo mediocre como hace 8 meses, seguirá cayendo en su popularidad, pues 8 de cada 10 peruanos desaprueba al gobierno y al Congreso y creo que se va acercando el hecho de que “se vayan todos” y lo único que hará que Castillo salga del gobierno va a ser su ineptitud y la gente cuando se decida a salir a las calles”

“Ya el paro de transportistas, la inflación, más la ineptitudes del gobierno, la subida del pan y la escasez que va a ver en el segundo semestre del año, creo que van a ser los detonantes que va a mostrar en toda su desnudez la incapacidad, no moral, sino la gubernativa del presidente y su entorno”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO