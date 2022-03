Hernán Condori suma a dos militantes de Perú Libre en puestos claves del Minsa

Hernánd Condori suma a dos militantes de Perú Libre en puestos claves del Minsa

Los cuestionamientos a la labor de Hernán Condori como titular de la cartera de Salud no cesan. Esta vez el ministro es cuestionado por la designación de dos militantes del partido Perú Libre que fueron parte del Gobierno Regional de Junín. Se trata de Gianpiere Valenzuela y Joel Candia Briceño, según una publicación del diario La República. El primero sería una persona vinculada a Vladimir Cerrón, el líder del partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia.

En 2014, Joel Candia fue investigado por la Fiscalía anticorrupción de Junín mientras se desempeñaba como director de la Red Salud Satipo. Las autoridades buscaban información sobre la presunta sobrevaloración de una ambulancia adquirida por el Gobierno Regional de dicha región.

Además, Sindicato de Trabajadores del Sector Salud Satipo lo denunciaron por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión desleal y peculado doloso a raíz de la adquisición de un camión furgoneta valorizado en 320.000 soles. La denuncia señala que el auto no contaba con los requerimientos mínimos para servir en casos de emergencias.

“Es una furgoneta ensamblada para ambulancia; sin embargo, no cuenta con las condiciones adecuadas para el transporte de pacientes, por cuanto no se encuentran los equipos fijos y bien estables, tales como pulsooximetro (sic), equipo de aspiración el balón de oxígeno no está fijo y no está conectado a las conexiones empotradas para seguridad del paciente”, se lee en la denuncia presentada en su contra.

AUDIO COMPROMETEDOR

El otro funcionario nombrado este sábado por el ministro de Salud es Gianpiere Guerra Valenzuela, excolaborador de la Dirección Regional de Junín quien sería la persona cercana a Vladimir Cerrón. Valenzuela también se encuentra vinculado al caso “Los dinámicos del centro” al aparecer en un audio con Marina Vásquez, fundadora del partido de gobierno. En este se escucha a ambos presuntamente coordinar que se declaren plazas desiertas en la Dirección Regional de Transportes y Comunicación de Junín para favorecer a un allegado.

Una publicación de Portal Central señala que este sería el extracto de una de las conversaciones.

Gianpiere: Me imagino que la convocatoria concluirá la próxima semana

Marina: Claro

Gianpiere: Ya pues, de ahí nada más ya lo lanzas nuevamente, (el allegado) va estar más tranquilo cuando vea que ya se ha lanzado

Marina: 20

Gianpiere: 10 días hábiles, ya le dije eso. Ya está más tranquilo ya

Marina: Hay dos personas (concursando por la plaza), pero ahorita no las puedo descalificar. Recién después todavía, por eso no puedo declarar desierto aún

Gianpiere: No pues, ahorita no, tiene que ser después de la entrevista pues

Marina: Sí pues

Gianpiere: Pero por eso ten cuidado con la entrevista, con las preguntas, preguntas difíciles. Van a grabar, ten cuidado

Marina: De hecho, que nosotros mismos vamos a grabar las entrevistas

Gianpiere: ya pues, si está bien, entonces ya nada más pue, pero eso si apóyalo, apóyalo ya le he dicho, aunque sea conmigo ya, aunque sea yo le mando con él.

Hernán Condori, ministro de Salud. | Foto: Congreso de la República

Cabe recordar que pronto el ministro Condorí enfrentará una moción de censura interpuesta por el Congreso. La iniciativa reunión las 33 firmas necesarias entre las que aparecen integrantes de Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Acción Popular, además de los parlamentarios no agrupados, como Carlos Anderson, Enrique Wong, Susel Paredes, Flor Pablo y Edward Málaga.

La iniciativa ha sido promovida por los cuestionamientos al pasado profesional del ministro quien promocionaba un producto cuya eficiencia no había sido comprobada científicamente. “Ejercía la profesión de manera inadecuada al promover la venta de Cluster X2 (‘agua arracimada’), atribuyéndole propiedades medicinales que no se encuentran comprobadas ni certificadas por alguna autoridad oficial o académica”, señala el documento que oficializó la moción de censura.

