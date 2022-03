Hernán Condori asegura que proceso de vacunación contra COVID-19 no ha bajado pese a cifras y vacunatorios vacíos

Hernán Condori acudió al pleno del Congreso para responder las preguntas del pliego interpelatorio.

Esta mañana el ministro de Salud, Hernán Condori, expresó que proceso de vacunación contra la COVID-19 no ha disminuido en nuestro país. Sin embargo, las cifras presentadas dicen lo contrario. Incluso, en el último reporte, indican que más de un millón de vacunas están por vencer.

Durante su visita en Cusco, el titular del Minsa no dudó en responder ante los duros cuestionamientos de la prensa sobre el tema de las inmunizaciones.

“Ustedes siempre me preguntan lo mismo. Pregunten sobre el tema de salud, la organización no ha bajado en lo absoluto. No ha bajado el proceso de vacunación, estamos hablando a nivel Nacional, estamos a diario vacunando de casa en casa de una manera más rigurosa”, sostuvo el cuestionado ministro.

Asimismo, dejó en claro la posición del gobierno frente a la postura de combatir la COVID-19, sobre todo ante la eminente posibilidad de enfrentar una cuarta ola de contagios.

“Se ha logrado un presupuesto de 1 millón 23 mil soles para que nivel Nacional tengamos más vacunadores más brigadas de vacunación y que estén en todos los sectores”, expresó.

“Está asegurado las vacunas, el pago del personal, todo está asegurado. Voy a ir al Antonio Lorena porque por muchos años ha estado paralizado esta obra, vengo por encargo del presidente de la República para tomar cartas en el asunto y que esto de una vez se retome y esté al servicio del pueblo”, continuó.

OSCAR UGARTE DENUNCIA QUE VACUNAS ESTÁN POR VENCER

Óscar Ugarte, ex ministro de salud, se mostró en contra a las declaraciones de Hernán Condori, ya que aseguró que cerca de 6 millones de vacunas contra COVID-19 están por vencer este mes.

“Hay seis millones de dosis (Sinopharm) que deben estar por vencerse en este mes porque el máximo de duración es de seis meses y las mismas se adquirieron en septiembre”, manifestó.

Antes de culminar, Óscar Ugarte lamentó que Hernán Condori y el sector Salud sean los responsables que el proceso de vacunación para la tercera dosis contra la COVID-19 se haya retrasado considerablemente por la poca difusión y estrategias para llegar a todos los peruanos.

“Lo que no se ve es que el Ministerio esté resolviendo el tema. Está en otras cosas, con otros discurso, ataca a todo el mundo, levanta una cortina de humo, pero sobre esto que es su principal responsabilidad no ha dicho nada”, precisó Ugarte sobre Hernán Condori.

Hernán Condori ahora será interpelado por el Congreso de la República

Cabe mencionar que la Contraloría emitió un reporte, informando que un total de 205.285 viales de la vacuna de AstraZeneca adquiridos para proteger a las personas contra la COVID-19 vencerán el próximo 31 de marzo, las alarmas nuevamente se activaron y pusieron al Ministerio de Salud en la mira de todos.

Se trata de frascos de la vacuna, valorizados en S/ 57 millones 046 mil 215, lo que representaría una gran pérdida para el Estado y sobre todo que vulnera la salud de los peruanos ante la llegada de nuevas variantes y una posible cuarta ola del virus.

SIGUE DESCENDIENDO VACUNACIONES ENTRE NIÑOS Y JÓVENES

Ante los cuestionamientos, la funcionaria del Minsa, María Martínez, reconoció que hay una desaceleración en el ritmo de inmunización a nivel nacional, sobre todo en los jóvenes y niños. Tras esta problemática que pone en riesgo la salud en este sector, indicó que se está empleando la estrategia denominada “barrido” para que las brigadas vayan a institutos, universidades y colegios”, expresó.

A pesar que existe disponibilidad de vacunas, cerca de 8 millones de mayores de 18 años no han regresado por la dosis de refuerzo a pesar que recibieron su segunda vacuna hace tres meses, indicó el analista de datos Juan Carbajal al mencionado diario.

