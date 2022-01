Al Fondo Hay Sitio: Actores que NO verás en el regreso de la serie

Al Fondo Hay Sitio regresa este 2022. (Foto: América TV)

En diciembre del 2021, América TV sorprendió a sus seguidores transmitiendo un adelanto de lo que sería el regreso de Al Fondo Hay Sitio. Y aunque era un secreto a voces el retorno de la serie, nada estaba confirmado, hasta que la televisora lanzó su promoción el mismo día que finalizó De Vuelta al Barrio.

En este regreso vemos a Yvonne Frayssinet (Madame), Adolfo Chuimán (Peter), Lazlo Kovacs (Tito), Magdyel Ugaz (La Tere), Erick Elera (Joel), Gustavo Bueno (Don Gilberto) y más, pero ¿quiénes son lo actores que no veremos en esta ocasión?

Si bien es cierto, muchas de las figuras que han participado en la serie se han mostrado contentas con el regreso de Al Fondo Hay Sitio, algunas de ellas han dejado claro que no regresarían por diferentes motivos, como es el caso de Nataniel Sánchez, Andrés Wiese y Tatiana Astengo.

NATANIEL SÁNCHEZ (FERNANDA)

A través de una entrevista para En boca de todos, Nataniel Sánchez señaló que le guardaba un gran cariño a su personaje de Al Fondo Hay Sitio, pero no lo volvería a interpretar porque se encontraba en otra etapa de su vida. Cabe señalar que, actualmente, la actriz vive en España, donde traba y estudia más sobre su carrera.

“Yo no voy a volver a estar en Al Fondo Hay Sitio si es que regresa a la televisión peruana. No sé si el proyecto se va a dar o no, porque sé que el canal estuvo con esa idea, pero no sé al final qué van a hacer”, dijo la actriz en el 2021.

“De mi parte yo tengo compromisos aquí (en España) ya estipulados, y por otras razones, yo no formaría parte ya de Al Fondo Hay Sitio”, acotó la joven.

ANDRÉS WIESE (NICOLÁS)

Por su parte, Andrés Wiese aseguró que le guarda un gran cariño a su antiguo personaje, pero como actor siempre busca reinventarse. Recientemente lo vemos en Junta de Vecinos como ‘Sebastián Morales’.

“A pesar de haber terminado hace años (Al Fondo Hay Sitio), la gente sigue viendo las repeticiones y la disfrutan. Yo por mi lado sigo trabajando y tratando de escoger historias y personajes que me interesen interpretar, como en este caso con Sebastián en JDV. Lo demás no lo puedo controlar, pero está bien que nos recuerden”, sentenció.

Como se recuerda, Mayra Couto acusó a Andrés Wiese de acoso sexual, es una de las razones y las más fuertes por las que el artista habría decidido no ser parte de este regreso de la producción.

TATIANA ATENGO (REINA PACHAS)

Tatiana se encargó de aclarar a sus seguidores de Twitter que no volverá a interpretar a Reina Pachas, pues sentía que ya no había más para explotar en la serie, al menos con su personaje. Sin embargo, sus seguidores se han encargado de recalcarle lo mucho que la extrañan.

MAYRA COUTO (GRACE)

Mayra Couto sería otra de las actrices que no regresaría a Al Fondo Hay Sitio. Sobre todo, después de acusar de acoso sexual a Andrés Wiese. Esto sucedió cuando el actor fue acusado por una menor de lo mismo. Mayra Couto en aquella oportunidad, compartió una serie de ‘stories’ que muestran los mensajes que le escribió al actor cuando fue acusado de este hecho.

“Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad”, le dijo al inicio Mayra Couto a Andrés Wiese. “Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti”, acotó la joven en aquella ocasión, resaltando que el actor no dudaba en rozarla cuando les tocaba hacer plano cercano. “No estoy loca y no me lo estoy inventando”, añadió.

Andrés Wiese decidió responder a estas acusaciones. “Lo niego categóricamente”, señaló en comunicado. “Lamento que después de haber trabajado tantos años con Mayra, en un trabajo que gustó a muchas personas, haya encontrado motivación para tener está actitud hacia mí. No tengo nada que ocultar”, señaló en ese entonces.

