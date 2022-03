Perú vs. Paraguay: Guerreros y Combatientes cumplirán divertidos retos si triunfa la selección peruana

Guerreros y Combatientes prometieron cumplir divertidos retos si Perú gana. (Foto: Captura)

El partido Perú vs Paraguay está a pocas horas de jugarse y los integrantes de Esto es Guerra se animaron a plantearse algunos retos si es que la selección peruana gana y se lleva el pase al repechaje para lograr un cupo al Mundial de Qatar 2022.

Ante las cámaras de En Boca de Todos, el primero en responder qué reto cumpliría si Perú triunfa fue Gino Assereto, quien aseguró que iría al programa para tirarse a la piscina en ropa interior. “Me quito la ropa y me meto en boxer a la piscina”.

Hugo García se sumó a la lista de guerreros que cumplirían un desafío y prometió que realizaría su primer TikTok con la canción de su enamorada Alessia Rovegno. Otro competidor que señaló que haría lo que fuera es Patricio Parodi. El capitán de los guerreros indicó que podría unirse a su compañero Hugo para hacer divertidos TikToks.

Por otro lado, Jossmery Toledo recordó que ella había prometido desde el partido entre Perú vs Uruguay que realizaría el sensual paso de Anitta. Sin embargo, en esta oportunidad haría que sus compañeros, los ‘Combatientes’, se le unieran.

Ignacio Baladán y Jota Benz protagonizaron un divertido momento donde el rapero fingió darle una golpiza al uruguayo y lo retó a que admita que el supuesto gol que no cobraron a favor de Perú el pasado jueves 24 de marzo sí entró al arco. “Sí salgo (a decir que fue gol)”, dijo el combatiente.

En otro momento, le consultaron a Luciana Fuster y ella prometió que pintaría algunas mechas de su cabello de color rojo. Asimismo, Said Palao bromó diciendo que así gane o no Perú, le lanzaría huevos a Patricio Parodi y le cortaría el cabello a Hugo García.

Tepha Loza le dijo a la reportera que si Perú se impone ante Paraguay, ella la llevaría al gimnasio y le prestaría su ropa. Esto causo la risa de ambas y no dudaron en abrazarse. Rafael Cardozo se animó a decir que el reto que cumpliría sería comer un ceviche con muchísimo ají, pues él es una persona que no come comidas picantes.

Finalmente, Jota Benz prometió que en sus dos próximas visitas al magazine de América Televisión no haría enojar a la producción. “Me comprometo con En Boca de Todos a no hacerlos renegar en las dos próximas invitaciones que ellos quieran y que me necesiten“.

Guerreros y Combatientes dan sus promesas si gana Perú ante Paraguay. VIDEO: América TV

