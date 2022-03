Ricardo Mendoza reaviva las críticas de su burla a menor tras identificarse con Chris Rock: “Cuidado que la fiscalía te abre investigación”

Ricardo Mendoza se identifica con Chris Rock. (Foto: Instagram/ Getty Images)

Luego que Chris Rock recibiera una fuerte bofetada de parte de Will Smith por burlarse de la alopecia de Jada Pinkett en los Oscar 2022, el conductor de Hablando Huevadas, Ricardo Mendoza, no dudó en usar su cuenta de Instagram para indicar que se siente identificado con el comediante. Esta reacción no tardó en generar críticas de los usuarios de las redes sociales, quienes le preguntaron a dónde quedaron sus disculpas por burilarse de una menor que sufrió agresión sexual en un bus.

Como se recuerda, el actor recibió duras críticas hace unos meses por burlarse de la agresión sexual que sufrió una menor, es por ello que la fiscalía decidió abrirle una investigación por contravención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Y aunque salió a pedir disculpas con su compañera Norka Gaspar, Ricardo Mendoza reapareció burlándose de la consecuencia de su mal chiste.

“Chris Rock, causa, sé por lo que estás pasando. Cuidado que te abre una investigación la fiscalía... y te pelaste” , escribió Ricardo, etiquetando a Chris Rock.

Asimismo, se refirió a la broma que terminó enojando a Will Smith directamente. “Para mi el chiste de Chris Rock sobre la esposa de Will Smith fue suave, pero aún así es humor negro”, escribió.

Cabe recordar que Chris Rock recibió una bofetada de parte de Will Smith por burlarse de la calvicie de su esposa, quien sufre alopecia. Aunque la actriz ha hablado abiertamente del mal de la aqueja, es un tema bastante sensible para ella.

Estas publicaciones no tardaron en causar revuelo en las redes sociales, pues aunque fue escrito en sus historias, muchos hicieron capturas y se encargaron de compartirlos, recordándole la burla que hizo en un programa de YouTube sobre una menor violentada sexualmente.

CEÍTICAS A RICARDO MENDOZA SE REAVIVAN

“¿Recuerdan cuando Ricardo Mendoza salió a pedir disculpas supuestamente apenado? Aquí está el señor, unas cuantas semanas después, sin haber aprendido nada.”, escribió un usuario sobre los comentarios del comediante en su cuenta de Instagram.

“Recordando un poco el mal chiste de Ricardo Mendoza de la niña acosada en un bus. Para todo hay límites, ¿qué harías si alguien te hace chiste cada 1 min y pasa a la burla y humillación?”, señaló otra seguidora.

“Ricardo Mendoza (el que se burló de una menor de edad que fue acosada en un bus): “Para mí el chiste sobre la esposa de Will Smith fue suave, es humor negro”. ¿Enserio alguien creía que este tarado iba a cambiar o a aprender algo? La estupidez no se la saca nadie...”, acotó otro usuario.

