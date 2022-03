Rodrigo González cuestiona actitud de Will Smith tras golpear a Chris Rock y lo tilda de ‘víctima’ por llorar al ganar el Oscar como Mejor actor

Rodrigo González en desacuerdo con el golpe de Will Smith a Chris Rock. (Foto: Captura)

Will Smith se encuentra en medio del ojo público tras protagonizar uno de los momentos más bochornosos en la historia de los Oscar. El actor le lanzó una fuerte bofetada al comediante y actor Chris Rock cuando se encontraba presentando el premio al ‘Mejor Documental’ el último 27 de marzo.

Esto sucedió luego de que el también productor estadounidense se burlara de la alopecia de Jada Pinkett. Como se recuerda, la actriz ha hablado abiertamente de su enfermedad, un trastorno autoinmune que provoca la caída del cabello, pero ha aceptado que es un tema bastante delicado para ella.

El hecho ha sido comentado al rededor del mundo y los conductores de Amor y Fuego no fueron la excepción. Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron en desacuerdo con la actitud del protagonista de ‘Soy Leyenda’ y ‘Hombres de negro’.

“A mi me pareció una reacción inapropiada. La broma que él hizo no me dio risa”, dijo la conductora, quien también cuestionó a la seguridad del evento por no reaccionar al ver al actor caminar hacía el comediante en medio del escenario.

Por su lado, el popular ‘Peluchín’ señaló que hubiera sido mejor que la misma Jada se hubiera encargado de expresar su incomodidad, pues hubiera sido una oportunidad para poder dar un mensaje positivo y con educación a las personas que se ‘burlan’ de la alopecia.

Asimismo, indicó que el golpe que le propició Will Smith a Chris Rock no fue correcto y aseguró que la situación se pudo dar de diferente manera. “Hay chistes que nunca serán graciosos, pero no por eso vamos a ir agarrando a puñetes a la gente por la vida”.

“En vez de gritar ahí, pudo haberse puesto de pie y decir qué es lo que no es gracioso y qué es lo que está ofendiendo y volver eso a un momento positivo ubicando a alguien que ha hecho una mala broma, pero nunca subirte y agarrar a golpes es la solución a nada. No es correcto y nunca la solución en la violencia”, agregó el conductor.

SE HIZO LA ‘VÍCTIMA’

Will Smith ganó el Oscar al Mejor Actor y en su discurso no pudo evitar derramar algunas lágrimas y pedir disculpas a la Academia. Aunque no se refirió directamente al incidente que había protagonizado minutos atrás, dejó entrever que no la estaría pasando nada bien tras la enfermedad que afronta Jada, por lo que no tolera ningún tipo de broma al respecto.

Sin embargo, el conductor indicó que el actor se habría hecho la ‘víctima’ por llorar y dejar entrever que se habría arrepentido por lo sucedido. Incluso, lo comparó con algunas figuras de la farándula peruana.

“Primero tan violento y luego subir y ponerse a llorar, o sea, esa falta de control sobre sus emociones en tan corto tiempo denotan que... Hizo lo que se hace acá (Perú) en la farándula lorcha cuando se dan cuenta que no les queda otra cosa, lloran”, dijo.

“Se hace la víctima. Allá también hay. Desde la farándula lorcha hasta Hollywood, es así, es mundial. La victimización”, sentenció Rodrigo González.

¿QUÉ DIJO WILL SMITH CUANDO RECIBIÓ SU PREMIO A MEJOR ACTOR?

Tras gran el Oscar a Mejor Actor por la película King Richard, Will Smith pidió disculpas a la Academia dejando entrever que no habría querido golpear al comediante estadounidense.

“Lo sé, para hacer lo que hacemos, tenemos que ser capaces de soportar el abuso. Tienes que ser capaz de hacer que la gente hable locamente de ti. En este negocio, tienes que ser capaz de que la gente te falte al respeto”, indicó el actor en medio de lágrimas.

“Tienes que sonreír y pretender que eso está bien. Pero Richard Williams(su personaje en King Richard) y lo que amo, lo que Denzel [Washington] me dijo hace unos minutos: ‘En tus mejores momentos, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti’”, acotó.

