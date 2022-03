Magaly Medina responde a Anthony Aranda y le deja en claro que Rodrigo Cuba sí engreía a Melissa Paredes

Magaly Medina criticó a Anthony Aranda por sus aires de 'divo' en Esto es Guerra

No se quedó callada. Magaly Medina enfureció con Anthony Aranda luego que el bailarín mandara a investigar a su equipo de producción por haber realizado una comparación de las sorpresas que recibía Melissa Paredes cuando estaba con el ‘Gato’ Cuba y las que recibe ahora que se encuentra con el ‘Activador’.

“Que chévere que comparen una grabación de un videoclip o que pongan el yate de la tía de mi novio o que pongan fotos de la familia de mi novia y quieran hacer rating inventando algo jajaja. Trabajen, hagan investigación”, escribió.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ no se quedó callada y le respondió con todo al integrante de Esto es Guerra, recordándole que Rodrigo Cuba llevaba de viaje a diferentes países a Melissa Paredes, mientras que él solo la invita los fines de semana a la casa de su cuñada en la playa.

La polémica periodista también sostuvo que esperaba que siga trabajando en televisión, pues su etapa como chico reality puede acabar más pronto de lo que espera. Como se recuerda en estos momentos Anthony Aranda se encuentra alejado de Esto es Guerra por una lesión.

“ Nosotros trabajamos, no se si tú, ¿por qué te arañas? Lo único que hemos hecho es una comparación, ahora es chico reality, ¿qué es eso?, ¿gran cosa?, tenemos que venerarlo, ojalá que dure como chico reality, ojalá que se mantenga ”, manifestó.

De otro lado, Magaly Medina mencionó todas las veces que Rodrigo Cuba iba a la casa de la tía de Melissa Paredes para pasear en yate, pues ahora ella no lleva a Anthony Aranda y no conoce los motivos.

“Pero este chico, ¿por qué se araña?, (Melissa) se paseaba en un yate cuando estaba con el ‘Gato’ Cuba, se iba al norte, tampoco seas mezquino porque el ‘Gato’ Cuba le daba sus gustos a la Melissa , la llevaba de viaje, no la llevaba todas las semana a la casa de su familia en Cañete donde tenía piscina gratis así como él, tampoco la llevaba a su playita y tendía su toalla, la engría a la Melissa”, añadió.

“Ahora solamente se la pasan en la cocina y el gimnasio (...) No le gusto el meme pues, el meme no lo hicimos nosotros, el meme estaba en las redes sociales, anda reclámale a los que hicieron el meme, pero no inventamos para nada”, agregó.

Magaly Medina le recordó a Anthony Aranda que no todos los chicos reality durante en la televisión, por lo que pronto podría quedar sin trabajo.

¿POR QUÉ ANTHONY ARANDA NO ESTÁ EN ESTO ES GUERRA?

Aunque muchos creyeron que se despidió del programa por las fuertes palabras de Fabio Agostini, lo cierto es que la pareja de Melissa Paredes se ausentó del reality de competencia después de sufrir una lesión en el tobillo.

“Bueno, les cuento que estoy camino a mi terapia, estoy súper feliz porque día a día estamos mejorando muchísimo, me siento muchísimo mejor, ya no veo la hora de regresar y dar todo de mí en el programa”, contó a través de sus historias en Instagram.

Debido a su ausencia, los combatientes quedaron con un competidor menos y la producción decidió traer a un reemplazo. Gino Assereto, hermano de Jota Benz, fue el encargado de ocupar el espacio vacío que dejó ‘El activador’.

