Alianza Lima vs Los Chankas: ¿habrá premiación oficial si los ‘blanquiazules’ ganan el Torneo Apertura 2026?

Alianza Lima se enfrentará a Los Chankas por el Torneo Apertura 2026. (Alianza Lima)

Alianza Lima está un paso de coronarse ganador del Torneo Apertura 2026. Los ‘blanquiazules’ dependen de sí mismos debido a la ventaja que tienen frente Los Chankas, y todo se podría definir en el duelo que ambos protagonizarán este sábado 23 de mayo a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 16.

El equipo de Pablo Guede es el único líder con 36 puntos, y eso le permite ser el primer candidato para levantar el primer trofeo de la Liga 1. Solo necesita un triunfo para poder lograr su primer objetivo faltando una jornada para que termine la competición.

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Los hinchas ‘íntimos’ están ilusionados con la victoria para celebrar en Matute, y muchos se preguntan si es que se dan los resultados para Alianza, habrá premiación o se esperará hasta la última fecha para recibir la copa.

“Si Alianza Lima gana, si habrá ceremonia, habrá premio y esto me lo confirmó Jesús Gonzáles, gerente general de la Liga 1, donde mi dijo que la liga está preparada para cualquier escenario y poder realizar la premiación oficial ya sea en la fecha 16 o 17. Tiene todo listo para realizar la ceremonia el día sábado 23 de mayo en Matute”, informó Gerson Cuba.

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Es decir, el cuadro victoriano podrá festejar su título frente toda su gente si es que derrota a los ‘guerreros’ y dará un paso importante rumbo al campeonato después de tres años.

Los escenarios de Alianza Lima para coronarse ganador del Torneo Apertura 2026

La definición del Torneo Apertura 2026 se encuentra en una etapa decisiva, con Alianza Lima a solo un paso de asegurar el título. El equipo dirigido por Pablo Guede lidera el certamen con tres puntos de ventaja sobre Los Chankas y depende exclusivamente de sus propios resultados en las dos últimas fechas del campeonato.

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El enfrentamiento directo entre ambos equipos en Matute será determinante para conocer al campeón. Si Alianza Lima vence a Los Chankas, se consagrará automáticamente como ganador del Apertura, logrando el primer objetivo de la temporada frente a su afición.

En caso de empate, la definición quedará pendiente hasta la última jornada. Los ‘blanquiazules’ sumarían 37 puntos y Los Chankas 34, lo que mantendría abiertas las posibilidades para ambos equipos.

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El escenario más complejo para Alianza se daría si pierde en Matute. Con ese resultado, los ‘íntimos’ ya no dependerían de sí mismos y necesitarían un triunfo ante FC Cajamarca en la última fecha, además de esperar que Los Chankas no sumen de a tres frente a UTC.

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Los Chankas por el Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Los Chankas, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura, será transmitido en vivo y de manera exclusiva por L1 Max. Esta señal posee los derechos de todos los partidos de la jornada y está disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza el acceso en todo el territorio nacional.

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Quienes opten por plataformas digitales podrán seguir el partido a través de la aplicación Liga 1 Play, que permite la transmisión en línea desde dispositivos móviles y computadoras. Esta alternativa ofrece flexibilidad para los aficionados que buscan ver el encuentro fuera del formato televisivo tradicional.

Además, Infobae Perú llevará a cabo una cobertura especial del duelo en Matute. El medio ofrecerá información previa al partido, actualizaciones minuto a minuto, los goles, jugadas clave y reacciones posteriores, brindando a los hinchas un panorama completo y actualizado de todo lo que ocurra en esta jornada decisiva del campeonato.

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