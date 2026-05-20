Gobierno oficializa el Día Nacional del Vino Peruano: se celebrará cada 11 de junio

La fecha busca ordenar actividades del rubro vitivinícola y mejorar la coordinación sectorial.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de la Producción publicó una resolución ministerial que fija el 11 de junio de cada año como Día Nacional del Vino Peruano. La decisión busca aumentar la difusión de esa bebida, ordenar actividades del rubro y reforzar su valor cultural dentro del país.

La norma establece una fecha anual para destacar el aporte de esta industria a la economía y al intercambio comercial. Según los documentos que sustentan la medida, la declaratoria también reconoce el impacto laboral de la cadena vitivinícola, que genera 36.000 empleos.

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Sustento legal de la competencia del sector Producción

Para adoptar el acuerdo, el texto se basó en el Decreto Legislativo N° 1047, que define funciones y alcances del sector. Ese marco incluye responsabilidades sobre pesca, acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, comercio interno y apoyo a cooperativas. Además, precisa atribuciones exclusivas en ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE), normalización industrial y control de productos fiscalizados.

El documento recordó, además, que esa misma norma autoriza a la entidad a aprobar disposiciones dentro de su campo de acción y a asegurar el cumplimiento de las reglas vigentes vinculadas con sus tareas.

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La industria vitivinícola aporta a la economía y al comercio, y la cadena genera 36.000 empleos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Base normativa sobre vino peruano y pisco

La resolución también citó la Ley N° 30460, que declaró de interés nacional la promoción y difusión del vino peruano y del pisco como bebidas nacionales. En ese marco, el artículo 2 incluye medidas para impulsar el desarrollo tecnológico y comercial de economías regionales mediante acciones ligadas a servicios del ámbito vitivinícola y pisquero.

El artículo 3, a su vez, establece que el Ministerio de la Producción debe dictar normas y ejecutar acciones para aplicar esa ley. Con ese respaldo, la fecha conmemorativa se presentó como una herramienta para fortalecer el impulso al sector vitivinícola.

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El texto incluyó, además, la Resolución Legislativa N° 27955, que aprobó la adhesión del Perú al “Acuerdo por el que se crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino”, adoptado en París (República Francesa) el 3 de abril de 2001, como antecedente del compromiso del Estado con el desarrollo técnico, científico y comercial de esta actividad en el plano internacional.

El Ministerio de la Producción fijó el 11 de junio como Día Nacional del Vino Peruano (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se prepara vino en Perú?

En Perú, la preparación de vino se concentra en zonas con tradición vitivinícola y clima favorable. Los principales focos están en Ica (Valle de Ica y Pisco), donde operan bodegas con mayor escala y experiencia técnica; también en Lima (valles de Cañete y Huaral), con productores que abastecen mercados cercanos.

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En el sur, Arequipa (Majes y Vítor) y Moquegua mantienen elaboración ligada a valles costeros e interandinos. Más al sur, Tacna (valle de Sama) y Puno (zona de Sandia, con experiencias puntuales) aparecen en proyectos y producción limitada.

Preparación del vino

Selección de uvas en valles vitivinícolas: Ica, Lima (Cañete, Huaral), Arequipa (Majes, Vítor), Moquegua y Tacna (Sama).

Cosecha según madurez y nivel de azúcar.

Despalillado y estrujado para obtener el mosto.

Fermentación en tanques o recipientes, con control de temperatura.

Maceración (en tintos) para extraer color y compuestos.

Prensado y separación de sólidos.

Clarificación y estabilización para mejorar limpieza y conservación.

Crianza en acero o barrica, según estilo.

Filtrado final, embotellado y guarda antes de venta.