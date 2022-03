Will Smith golpeó a Chris Rock: últimas noticias y lo que se sabe hasta ahora del escándalo de los premios Oscar 2022

Will Smith protagonizó uno de los mayores escándalos en la historia de los Óscar. (Foto: Captura)

En los premios Oscar 2022 se vivió uno de los momentos más bochornosos en la historia de los premios a lo mejor del cine. Lo último que se sabe sobre el golpe que le dio Will Smith al actor Chris Rock, que ha dado la vuelta al mundo y ha recibido algunos comentarios a favor y en contra, es que Smith publicó un extenso mensaje donde pide disculpas sobre su actitud, pero ¿por qué le dio una bofetada y cómo comenzó todo?.

Todo inició cuando el también comediante ingresó al escenario y bromeó sobre el el cabello corto de Jada Pinkett Smith, esposa del actor estadounidense, con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 “G.I. Jane”.

“Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′. No puedo esperar por verla”, dijo Rock desatando la furia del protagonista de ‘Soy Leyenda’ y ‘Hombres de Negro’. Recordemos que Pinkett Smith ha sido abierta al hablar sobre su condición de Alopecia, un trastorno autoinmune que provoca la caída del cabello.

Sin embargo, lo mencionado por Rock no fue del agrado de Jada y Smith se percató de la molestia que esto había causado a la madre de sus hijos, por lo que decidió irrumpir en el escenario y golpeó al comediante ante la sorpresa de todos los asistentes y del público. Tras la agresión, Rock sólo pudo decir: “Oh, uh”.

Smith regresó a paso firme a su asiento junto a Jada, mientras nadie comprendía si se había tratado de un hecho preacordado o de una agresión. Desde allí gritó algunas obscenidades y amenazó a gritos al conductor: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”. Tenía el rostro serio, casi desencajado.

Will Smith le dio un golpe a Chris Rock. VIDEO: TNT

WILL SMITH LLORÓ EN SU DISCURSO

Tras este incidente que fue catalogado como un escándalo y bochornoso espectáculo del también conocido ‘Príncipe del Rap’ en las redes sociales, Will Smith ganó la estatuilla dorada a Mejor Actor en los Oscar 2022. Al recibir el premio el actor aprovechó de manera indirecta para pedir una disculpa por su actitud más no a quién le ayudó a protagonizar el ya viral momento.

“Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados de mi categoría. Es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio, se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de King Richard y a toda la familia Williams”, dijo en medio de lágrimas.

“Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”, concluyó el actor.

Will Smith ganó el Óscar a Mejor Actor

DETRÁS DE CÁMARAS TRAS GOLPE DE WILL SMITH A CHRIS ROCK

Varios vídeos comenzaron a circular en redes sociales y permitieron conocer qué sucedió en el corte comercial posterior al hecho. Según comentaron algunos cronistas que estaban presentes en el Teatro Dolby en Los Ángeles, Will Smith, lloroso, fue “apartado y consolado” por Denzel Washington y Tyler Perry.

En las imagenes se puede ver a los actores acercarse a Will y su esposa, luego apartaron al actor para calmarlo. El protagonista de ‘En busca de la felciidad’ parece secarse lágrimas mientras regresa a su asiento con Jada y su representante.

Detrás de cámaras luego del escándalo protagonizado por Will Smith | VIDEO: Twitter

WILL SMITH SE FUE DE FIESTA

A través de su cuenta de Instagram, se fue de fiesta, bailó y cantó sin ningún tipo de remordimiento. Además, decidió bromear sobre lo sucedido con su colega. “No puedes invitar a personas de Filadelfia o Baltimore en ninguna parte”, escribió el actor en su red social, donde se le puede ver junto a su esposa Jada Pinkett haciendo diferentes y divertidas poses.

Alzando su estaquilla bailó y saltó al lado de la madre de sus hijos y no dudó en celebrar a lo grande con su familia su reciente triunfo en la fiesta de Vanity Fair que ofreció luego de la gala 94th de los Oscar.

Will Smith baila y celebra su Oscar tras darle golpe a Chris Rock

CHRIS ROCK NO DENUNCIARÁ A WILL SMITH

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el comediante no presentará cargos en contra del ganador a Mejor Actor en esta última gala de los Oscar. “La persona involucrada se ha negado a presentar un informe policial”, señaló la autoridad a través de un comunicado.

“Las entidades de investigación de LAPD están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los Premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro”, se puede leer.

“La persona involucrada se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación”, acotó.

Chris Rock no presentará cargos contra Will Smith. (Foto: REUTERS)

COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

La Academia de Hollywood, la institución que organiza la entrega de los premios más importantes de la industria cinematográfica, emitió un comunicado luego del escandaloso hecho de violencia protagonizado por Will Smith y Chris Rock que tiñó la última ceremonia.

“La Academia no aprueba ningún tipo de violencia. Esta noche estamos encantados de celebrar los ganadores de nuestra 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y de los amantes del cine de todo el mundo”, señala el breve texto en el cual no aclara mucho más sobre el episodio que recorrió el planeta en vivo.

PIDIÓ PERDÓN A CHRIS ROCK Y A LA ACADEMIA

Will Smith utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extenso texto donde pide disculpas a Chris Rock y a la Academia por su actitud. “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa forman parte del trabajo, pero una broma sobre el estado médico de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”.

“Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, agregó.

“También me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del espectáculo, a todos los asistentes y a todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría pedir disculpas a la familia Williams y a mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros”, aseguró el actor, que concluyó: “Soy un trabajo en progreso”.

