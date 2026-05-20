Virna Flores pide ayuda para su madre y solicita donantes de sangre y plaquetas: “Se encuentra delicada”

Virna Flores pide que la ayuden con donaciones de sangre y plaquetas para su madre.

La actriz peruana Virna Flores recurrió a sus redes sociales para realizar un pedido de apoyo que involucra la salud de su madre, quien enfrenta un cuadro clínico complejo. Flores solicitó la colaboración de la ciudadanía para conseguir donantes de sangre y plaquetas de manera urgente, dado que su madre, Pietra Di Liberto, requiere transfusiones constantes.

La protagonista de “Al fondo hay sitio” explicó en sus historias de Instagram que la situación familiar atraviesa un momento crítico. “Donar sangre siempre es importante, podemos salvar una vida”, expresó la artista al invitar a sus seguidores a sumarse a la causa. La intérprete acompañó el mensaje con imágenes en las que se la observa participando personalmente en el proceso de donación, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de este acto solidario.

PUBLICIDAD

En su publicación, Virna Flores aclaró que el llamado responde a una necesidad específica y urgente vinculada al estado de salud de Pietra Di Liberto. “Mi mamá en este momento se encuentra un poco delicada de salud y necesita donantes de sangre y de plaquetas”, indicó la actriz. El mensaje tuvo una rápida repercusión en redes sociales, donde colegas del medio artístico y seguidores comenzaron a compartir la convocatoria para amplificar su alcance.

La actriz brindó detalles sobre la manera en que quienes deseen colaborar pueden hacerlo. Informó que los donantes pueden acercarse a los centros de salud indicados, sin importar el tipo de sangre, y realizar la donación a nombre de su madre o como reposición. “Es un pedido muy personal y muy específico. Y al que me pueda ayudar, se lo voy a agradecer muchísimo”, señaló Flores en sus historias.

PUBLICIDAD

La artista utilizó sus redes para convocar a quienes puedan contribuir con transfusiones, mientras familiares y colegas difunden el mensaje y amplifican el llamado solidario. IG

Estado de salud delicado

El estado de salud de Pietra Di Liberto obliga a la familia a mantener un flujo constante de transfusiones, lo que incrementa la urgencia por contar con voluntarios dispuestos a donar. La artista enfatizó que las transfusiones se han vuelto una necesidad recurrente para su madre y que la colaboración de la comunidad resulta fundamental para cubrir esta demanda. Además, precisó que cualquier aporte puede resultar decisivo en este difícil proceso médico, ya que la atención requiere continuidad y una respuesta inmediata por parte de quienes puedan sumarse a la causa solidaria.

“Hoy quiero pedirles algo muy importante. Estamos buscando donantes de sangre y plaquetas (de cualquier tipo) para mi mamá. Cada donación suma, ayuda y puede hacer una enorme diferencia en este momento tan delicado para nuestra familia. Clínica Delgado Miraflores. Paciente: Pietra Di Liberto. Si pueden donar o compartir esta información, se los voy a agradecer con el corazón. Gracias por estar, por acompañarnos y por todo el cariño que siempre nos hacen sentir”, es la descripción de su video.

PUBLICIDAD

Tras la difusión del pedido, figuras del elenco de Al fondo hay sitio y otros colegas del ámbito artístico se sumaron a la campaña. Su esposo Ismael La Rosa no fue la excepción. A través de un comentario, le hizo saber a la actriz y madre de sus hijos su total apoyo. “Doy Gracias por el milagro ya realizado. Doy gracias por su total y absoluta recuperación y su fortaleza y perfecto estado de salud”, escribió el también artista, demostrando la fe que tenía y manifestando pronta recuperación de su suegra.

Virna Flores se deja ver donando para su madre y pide que la ayuden.