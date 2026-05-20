Sporting Cristal quiere juntar a Pablo Lavandeira con Hernán Barcos para luchar por el Torneo Clausura 2026: “Ambos desean regresar a Lima”

El volante uruguayo está en el radar del cuadro ‘celeste’ de cara al Torneo Clausura 2026. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

La crisis deportiva que atraviesa Sporting Cristal en este 2026 ha encendido todas las alarmas en La Florida. El club ‘celeste’ se encuentra al borde de la zona de descenso, una situación que ha desatado el malestar de sus hinchas y ha obligado a la directiva a buscar refuerzos urgentes para el Torneo Clausura, cuando el libro de pases vuelva a abrirse. Ante la presión y la urgencia, los nombres de Pablo Lavandeira y Hernán Barcos han comenzado a sonar con fuerza como potenciales incorporaciones para revertir el difícil momento.

En este contexto, el periodista Paul Pérez reveló que la idea de la dirigencia es unir a ambos futbolistas en el cuadro ‘rimense’. “A mí me dijeron que el otro futbolista que interesa de FC Cajamarca a Sporting Cristal es Pablo Lavandeira, además de Hernán Barcos. Yo tengo entendido que ambos, por temas personales, desean regresar a Lima”, afirmó en el programa de YouTube, Modo Fútbol.

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El arribo de los dos jugadores de FC Cajamarca representaría un giro radical en el proyecto deportivo ‘cervecero’, que ha apostado por jóvenes en el primer semestre, pero sin obtener el rendimiento esperado. El ataque actualmente depende en gran parte del brasileño Felipe Vizeu, junto a Irven Ávila, Luis Iberico, Mateo Rodríguez y Diego Otoya. Sin embargo, los dos últimos apenas suman minutos, Vizeu no ha logrado consolidarse, y el aporte goleador del ‘Cholito’ ha disminuido en comparación con temporadas pasadas.

Hernán Barcos acompañado de Tomás Andrade y Pablo Lavandeira como fichajes estelares de FC Cajamarca en 2026. - créditos: FC Cajamarca

Según el comentarista Diego Rebagliati, la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal está prácticamente definida para el segundo semestre del 2026, con el objetivo de potenciar la ofensiva y aportar liderazgo dentro y fuera de la cancha. “Tomen nota, es muy probable que Barcos sea jugador de Cristal en el segundo semestre y vaya que a gritos necesita liderazgos como el de Barcos, Sporting Cristal”, dijo en Al Ángulo.

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De la misma manera, los altos mandos ‘bajopontinos’ evalúan liberar espacio en el plantel. Según Pérez, “en Cristal tienen intención de prestar o que se dé la salida a algunos chicos a provincia o afuera. ¿Luis Abram podría irse? No, me dicen que no, que la mayoría son chicos”.

Pablo Lavandeira sobre las veces que pudo llegar a Sporting Cristal

La historia de Pablo Lavandeira con Sporting Cristal ha tenido varios episodios de acercamientos frustrados. El propio mediocampista uruguayo confesó que estuvo cerca de vestir la camiseta celeste en más de una ocasión. “A Sporting Cristal estuve dos o tres veces a punto. Primero cuando salía de Municipal en 2016. Jugamos en semifinales con ellos y Mariano Soso era el entrenador. Él ya me había dicho que si seguía quería contar conmigo, y al final salen campeones y Mariano se termina yendo”, relató en primera instancia en Enfocados.

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‘Lava’ recordó otros intentos fallidos: “Después, saliendo de Ayacucho FC cuando voy a Alianza, también había conversado. Ahora antes de volver a Alianza cuando Melgar me dice que el último año no me iba a tener en cuenta, el primero que preguntó condiciones fue Cristal y estuvimos ahí conversando”.

El volante uruguayo contó que estuvo cerca de fichar por el cuadro 'celeste' en tres ocasiones. (Video: Enfocados)

Hernán Barcos sobre su posible salida de FC Cajamarca

Por su parte, Hernán Barcos reveló que la dirigencia de FC Cajamarca le comunicó la posibilidad de una salida tras el Torneo Apertura, motivada por cuestiones económicas y deportivas. “El presidente me dijo que cuando termine el Torneo Apertura va a analizar por temas económicos y futbolísticos. Posiblemente van a salir un montón de jugadores y que dentro de esos estaba yo”, contó tras el triunfo de local sobre Sporting Cristal.

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El ‘Pirata’ aseguró que su profesionalismo no se verá afectado por esta incertidumbre y que está preparado para cualquier desenlace. “Le dije ‘no hay problema, que uno es profesional y sabe cómo funciona el fútbol’. Estamos en un torneo competitivo y si me toca salir, así será y sino, estaré aquí defendiendo”, sostuvo.