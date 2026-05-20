Histórico cementerio de Ica en alerta por derrumbe de nichos tras fuerte sismo de 6.1

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 en Ica provocó el colapso de 12 nichos en el cementerio antiguo de Saraja, dejando varios restos humanos expuestos. Las autoridades locales anuncian medidas para la limpieza y reubicación de los difuntos.

Doce nichos colapsaron en cementerio antiguo de Saraja, en Ica, tras el sismo de magnitud 6.1 que sacudió la región este martes 19 de mayo de 2026. El derrumbe dejó ataúdes dañados y restos expuestos en la zona afectada, según el reporte realizado desde el lugar.

La afectación en el camposanto se sumó a daños reportados en centros educativos y universidades de la zona, de acuerdo con el testimonio recogido durante la cobertura. En el cementerio antiguo, el colapso de nichos provocó un derrumbe visible en el pabellón San Jacinto y obligó a activar un plan de intervención para retirar escombros y asegurar el sector, según se observa en el reporte de Latina.

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Pedro Carlos Ramón Loayza, presidente de la Beneficencia Pública, informó ante el medio que la entidad adoptó medidas para atender la emergencia. Precisó que la citación a los deudos estaba prevista para este miércoles, debido a que la institución cuenta con un padrón de sepultados correspondiente al año 1940, lo que permite ubicar a las familias vinculadas a los nichos comprometidos.

La afectación del camposanto se sumó a reportes de daños en centros educativos y universidades - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El titular de la entidad detalló que la coordinación incluyó a la Dirección Regional de Salud, el Ministerio Público, la Policía y Defensa Civil. El objetivo, explicó, consistió en que las autoridades verificaran y constataran las labores de demolición de escombros, además del retiro y la sepultura de 18 difuntos cuyos ataúdes resultaron dañados tras el desplome.

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Ante la consulta sobre una posible reubicación, Loayza indicó que hay la alternativa de trasladar los restos hacia el cementerio nuevo. Aclaró que esa decisión requerirá coordinación previa con cada familia, con el fin de acordar el procedimiento y el destino final dentro del otro camposanto.

Sobre eventuales costos, el presidente de la Beneficencia Pública sostuvo que la institución asumirá el gasto del proceso. Añadió que espera contar con respaldo económico del Ministerio de Defensa, luego de que el ministro recibiera información preliminar en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) durante la jornada del martes. Señaló que la entidad presentará un informe sustentado y documentado con el detalle de lo ocurrido y las necesidades inmediatas.

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En cuanto a la atención al público, afirmó que el cementerio no brindará servicio en el sector comprometido. Explicó que el área dañada quedará cercada para impedir el ingreso de personas y reducir riesgos, mientras continúan las acciones de limpieza, retiro de restos y reubicación coordinada con los familiares.

La Beneficencia Pública de Ica, encabezada por Pedro Carlos Ramón Loayza, activó un plan de respuesta tras el colapso de nichos en el cementerio antiguo de Saraja - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Fuerte sismo de magnitud 6.1 en Ica provoca daños

El jefe del Indeci, el general Luis Vásquez Guerrero, indicó a RPP Noticias que no hubo víctimas fatales ni afectaciones graves a la salud. Sin embargo, reportó daños preliminares en estructuras bajo evaluación.

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Entre los impactos, la Catedral de Ica registró un colapso parcial con caída de parte de la cúpula y paredes. El templo permanecía cerrado y estaba bajo conservación del Ministerio de Cultura, aunque el riesgo de nuevos desprendimientos elevó la alerta ante posibles réplicas.

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió la ciudad de Ica, Perú, provocando el colapso parcial de la histórica Catedral. Las imágenes muestran los graves daños en la estructura, incluyendo la caída de parte de su cúpula y paredes. Canal N

También se reportaron daños en la Universidad Tecnológica del Perú y en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, que suspendió clases por revisiones de seguridad. En el centro comercial Mega Plaza Ica se difundieron imágenes de vidrios rotos, productos caídos y ventanas destruidas en un local de KFC. En carreteras de Pisco se registraron derrumbes en la vía Los Libertadores, además de deslizamientos en dunas y zonas cercanas a cerros.

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