Crisis universitaria en Perú: Ministra de Educación defiende a estudiantes ante el Congreso mientras persiste la toma dela UNMSM

Cobertura de noticias televisiva que presenta a una conductora en un estudio. El segmento muestra a la Ministra de Educación, identificada como Ministra Cuadros en pantalla, compareciendo en un entorno con micrófonos. El informe se centra en las declaraciones del Ministerio de Educación respecto a la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y las protestas en la universidad de Jaén. Se observan botellas de agua en la mesa.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza, acudió al Congreso de la República para informar sobre la situación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Jaén, ambas actualmente ocupadas por estudiantes. La comparecencia se realizó en la Comisión de Educación, en medio de un clima de tensión universitaria que se intensificó tras el inicio de la toma de San Marcos el pasado 12 de mayo. Los estudiantes exigen el archivamiento del proyecto de ley 12736 y la convocatoria a elecciones presenciales en las universidades públicas.

¿Qué informó la titular del Minedu ante la comisión de Educación?

Según informó la ministra, María Esther Cuadros Espinoza, el Ejecutivo mantiene una postura de respeto a la autonomía universitaria. Durante su intervención, solicitó a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) un informe detallado sobre las acciones implementadas ante la protesta. “A nivel ejecutivo definitivamente velaremos por la integridad física y emocional de los alumnos y de los docentes. No vamos a permitir que pongan en riesgo su integridad física”, sostuvo Ponce Vértiz ante los congresistas.

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La funcionaria explicó que el conflicto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tiene como eje la oposición estudiantil al proyecto de ley 12736, que plantea la posibilidad de reelección inmediata de rectores y vicerrectores. Los estudiantes consideran que esta propuesta debilita los mecanismos de control democrático en la gestión universitaria. Además, se oponen a la realización de elecciones virtuales y demandan procesos presenciales como garantía de transparencia.

Estudiantes tomaron la UNMSM como protesta ante el aparente intento de Jeri Ramón de mantenerse en el poder. Foto: UNMSM

Acciones que ha tomado el Minedu ante las protestas en universidades públicas

De acuerdo con la exposición de la ministra, la toma de la universidad se ha desarrollado sin incidentes graves hasta el momento. Las autoridades locales han priorizado el diálogo como principal vía de solución. Según la información proporcionada por la ministra se han realizado diversas rondas de conversación entre representantes estudiantiles, autoridades universitarias y delegados del Ministerio de Educación. El objetivo es alcanzar acuerdos que permitan restablecer las actividades académicas en el corto plazo.

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Sunedu, organismo encargado de supervisar la calidad y el cumplimiento de la normativa en la educación superior, recibió la instrucción de elaborar un reporte sobre las acciones adoptadas desde el inicio de la protesta. El informe deberá detallar el impacto en las actividades universitarias, las medidas adoptadas para salvaguardar la seguridad de la comunidad académica y las eventuales recomendaciones para resolver la crisis.

Protesta estudiantil mantiene paralizadas varias actividades dentro de la ciudad universitaria de San Marcos. Composición: Infobae

Situación de la UNMSM tras toma del campus universitario

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) permanece ocupada por estudiantes desde el 12 de mayo de 2026, en un contexto de movilización que ha paralizado las actividades académicas. La medida responde al rechazo del proyecto de ley 12736, que habilita la reelección inmediata de rectores y vicerrectores, y a la exigencia de que las elecciones universitarias se realicen de forma presencial. Los estudiantes organizados han manifestado que consideran estas reformas una amenaza para la transparencia y el carácter democrático de la gestión universitaria.

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Durante la ocupación, las autoridades de la universidad y representantes del Ministerio de Educación han sostenido reuniones con delegados estudiantiles con el objetivo de encontrar soluciones que permitan la restitución de la normalidad institucional. Según lo informado por la ministra de Educación, hasta el momento no se han registrado incidentes graves y se prioriza el diálogo como vía principal para resolver el conflicto. La situación sigue en desarrollo, con la expectativa puesta en eventuales acuerdos que permitan reanudar las clases y las actividades administrativas.

Estudiantes ocuparon accesos y realizaron movilizaciones dentro de la UNMSM durante las celebraciones por el aniversario 475. Difusión

Situación de la Universidad de Jaén tras toma del campus universitario

En relación a la Universidad Nacional de Jaén (UNJ), la ministra informó que la ocupación responde a reclamos estudiantiles similares a los de San Marcos. En ambos casos, los estudiantes han manifestado su preocupación por el futuro de la gobernanza universitaria y la vigencia de la autonomía. Las autoridades universitarias han solicitado la intervención del Ministerio de Educación como facilitador en las mesas de diálogo.

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Un punto adicional abordado por la ministra fue la controversia en el Centro de Estudios Cajamarquino, vinculada al comedor universitario. El proceso de selección de la concesión del comedor se encuentra en fase de apelación y, según la ministra, la respuesta definitiva se dará el 12 de junio. “La transparencia en los procesos de contratación es fundamental para evitar conflictos entre los estudiantes y la administración”, afirmó Cuadros Espinoza.

Compromisos durante la sesión: integridad física es lo principal

Durante la sesión, varios congresistas solicitaron detalles sobre las garantías brindadas para proteger a los estudiantes que participan en la protesta. La ministra reiteró que el Ejecutivo no permitirá que la situación derive en hechos de violencia o ponga en peligro la integridad de los involucrados. “Nuestra prioridad es resguardar a la comunidad universitaria y encontrar una solución pacífica”, subrayó Cuadros Espinoza.

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El contexto de las protestas universitarias se enmarca en un debate nacional sobre la reforma de la educación superior en el Perú. Organizaciones estudiantiles, gremios docentes y expertos han advertido que el proyecto de ley 12736 podría abrir la puerta a prácticas clientelares y debilitar la institucionalidad universitaria. El Congreso debate actualmente el futuro de esta iniciativa, que ha generado movilizaciones en diversas regiones del país.

El Ministerio de Educación mantiene comunicación con los gobiernos regionales para coordinar acciones en las zonas afectadas por los fenómenos climáticos. La prioridad es garantizar el acceso seguro a los centros educativos y minimizar las interrupciones en el calendario académico.

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La comparecencia de la ministra ante el Congreso se produce en un escenario donde la autonomía universitaria, la participación estudiantil y la calidad de la educación superior concentran la atención pública. El desenlace de las protestas en San Marcos y Jaén podría marcar el rumbo de las reformas universitarias en los próximos meses, mientras las autoridades insisten en el diálogo como herramienta principal para resolver los conflictos.