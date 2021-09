Sofía Franco sobre reconciliación con Álvaro Paz de la Barra: “El tiempo lo dirá”

Sofía Franco retomó su amistad con Álvaro Paz de la Barra y podrían volver como pareja. (Foto: Instagram)

La presunta reconciliación entre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra causó gran sorpresa en los medios de comunicación, pues la relación de la pareja terminó hace unos meses en medio de denuncias de violencia familiar.

Sin embargo, el alcalde de La Molina reveló en una entrevista con un medio ayacuchano que su relación con la madre de su hijo iba viento en popa. Asimismo, señaló que la exconductora de televisión lo ayudaría en su campaña política con miras a las elecciones municipales del próximo año.

“Todos tenemos problemas, pero una persona se engrandece en la medida que evoluciona, o sea que recapacita ¿no? y que corrige sus errores, como familia y como pareja estamos corrigiendo nuestros errores... Francamente estoy muy emocionado desde ahora podré viajar con mi familia y que mi hijo, que le encanta la política y que a Sofía que también le encanta pues el tema social, pueda ver in situ todas las necesidades postergadas en el Perú”, comentó.

Ahora, en comunicación con el diario Trome, Sofía Franco detalló que efectivamente se había reconciliado con el burgomaestre, pero no de manera amorosa, pues de momento vienen trabajando en conjunto para mejorar su comunicación como padres.

“Veo que me envían muchos saludos por mi onomástico y también por las declaraciones de Álvaro que siento están alterando a los opinólogos, es por eso que quiero volver a aclarar que como padres nuestra comunicación ha mejorado y que por supuesto, hasta el fin de mis días tendremos la misma responsabilidad”, dijo.

TODAVÍA NO RETOMAN RELACIÓN

Sofía Franco dejó en claro que lo primordial en este momento es el bienestar de su hijo, por lo que tras las denuncias de agresión, decidió perdonar a Álvaro Paz de la Barra; sin embargo, todavía no retoman su relación amorosa.

“Ya expliqué que perdoné, ya expliqué que limamos asperezas y que esto será así siempre. El tener comunicación es saludable y de ahí a más prefiero que dejen de especular, porque solo el tiempo lo dirá respecto a retomar la relación, pues eso ha quedado a un lado, estamos dándole calidad de tiempo y atención a nuestro pequeño y eso lo hace muy feliz”, precisó.

VOLVERÁ A EMPEZAR DESDE CERO

La exconductora de televisión indicó que una de las cosas que más detesta es vivir con odio y rencor, por lo que de iniciar nuevamente una relación con el alcalde de La Molina, empezarían desde cero.

“Mira, lo que más detesto en esta vida es vivir en odio y rencor, no cargo con esa mochila. Yo escojo vivir feliz y deseo lo mejor a todos, así que agradezco mucho, de verdad, una vez más los buenos mensajes que me envían siempre”, añadió.

De otro lado reveló que Álvaro Paz de la Barra se encuentra haciendo “méritos” para volver a conquistarla.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA NIEGA ROMANCE CON JAMILA

Álvaro Paz de la Barra dejó en claro que una posible relación con Jamila Dahabreh sería una “insensatez”, pues él no se encuentra involucrado en temas de farándula. Tras estas declaraciones la modelo sostuvo que ya no la verán al lado del alcalde de La Molina.

“No estamos saliendo. No viene al caso hablar de eso. Estoy tranquila, en mis cosas. Hablar de él y lo que diga otra persona...Con todo el tema mediático, he tenido momentos que no la he pasado bien”, indicó.

