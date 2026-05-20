Tanqueta de la ONU estuvo a punto de causar una tragedia en Chorrillos: aplastó auto estacionado frente a una vivienda

Un impactante accidente se registró en Chorrillos, donde una tanqueta militar de las Naciones Unidas perdió el control, presuntamente por una falla en los frenos, y se estrelló contra un auto estacionado, dejándolo completamente destrozado. La dueña del vehículo relata los hechos | Latina TV

La mañana de este miércoles, una tanqueta de las Naciones Unidas se despistó en Chorrillos y estuvo a punto de ocasionar una tragedia: bajó fuera de control por la avenida El Sol, cerca del cruce con la avenida Los Lirios, y terminó encima de un auto estacionado frente a una vivienda. El impacto también alcanzó a otros vehículos y dañó postes de alumbrado público; no se reportaron heridos.

El accidente se registró minutos después de las 7:00 de la mañana, en una hora de alto tránsito, y dejó la vía cubierta de restos de vidrio, piezas metálicas y escombros. La escena generó alarma entre vecinos y conductores, además de congestión vehicular, mientras se coordinaban las diligencias para retirar la unidad pesada y restablecer la circulación.

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En paralelo, durante la misma mañana se reportó otro accidente en Lima: en Comas, un camión cisterna que transportaba gas se volcó en la avenida Revolución (avenida Rafael Belaúnde Terry), una emergencia que movilizó a bomberos y activó acciones de fiscalización de Osinergmin.

Vehículo blindado pierde el control y provoca accidente en Chorrillos

De acuerdo con la información difundida por Perú 21, el despiste ocurrió poco después de las 7:00 de la mañana, en una franja de alto flujo vehicular. La unidad se salió de su trayectoria en la avenida El Sol y terminó impactando a dos automóviles y postes de luz, con restos de vidrio y piezas metálicas dispersas en la pista.

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Un vehículo blindado de las Naciones Unidas perdió el control en Chorrillos, Perú, bajando por la avenida El Sol y terminando sobre un auto estacionado, afectando a otros vehículos y postes sin reportar heridos. (Composición: Infobae Perú)

Un reporte en vivo de Latina mostró el blindado detenido en pendiente y el auto afectado frente a una vivienda. La vecina Milagros, propietaria del vehículo estacionado, relató que el estruendo la sorprendió al iniciar su rutina: “Recién me levantaba para poder ir a laborar y pues escuché un ruido muy fuerte”, afirmó.

Milagros también situó el momento del choque “antes de las siete de la mañana” y señaló que, tras el impacto, vio salir a ocupantes de la unidad. “Eran uno o dos, me imagino yo”, comentó al describir lo que observó tras el accidente.

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Sobre las posibles causas, el caso quedó bajo investigación. En el mismo enlace, la vecina afirmó que el conductor le refirió problemas mecánicos: “Me dice que ha venido ya hace tres cuadras más arriba, desde la caballería más o menos, sin frenos”, sostuvo.

Vehículo blindado terminó encima de un auto y dejó graves daños materiales

El golpe dejó daños visibles en los vehículos afectados: carrocerías deformadas, lunas destrozadas y afectaciones estructurales que, por la masa del blindado, fueron consistentes con un impacto de alta energía. Perú 21 indicó que la unidad también chocó contra postes de alumbrado, lo que agravó la situación en la zona y obligó a ordenar el tránsito.

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Vehículo blindado de las Naciones Unidas sufrió un despiste en la avenida El Sol de Chorrillos, Perú, impactando varios vehículos y mobiliario urbano, sin dejar heridos. (Composición: Infobae Perú / RPP / Correo)

En imágenes difundidas por televisión se observó el blindado encima del auto estacionado. La entrevistada fue tajante sostuvo que el vehículo “ya está perdido, pues no hay nada que rescatar de aquí”, dijo, mientras precisó que su esposo acudió a la comisaría por las diligencias correspondientes.

El incidente también elevó la preocupación de los vecinos por los riesgos colaterales en una hora de circulación y actividad escolar. En el despacho televisivo se indicó que equipos de emergencia acudieron al lugar para constatar condiciones de seguridad, mientras se retiraban escombros de la pista.

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Camión cisterna que transportaba gas terminó volcado en Comas

En Comas, un camión cisterna que transportaba gas se volcó en la avenida Revolución (avenida Rafael Belaúnde Terry) y chocó contra un poste de alumbrado público, según informó Exitosa. El vehículo, de placa ANV-733, terminó volcado sobre el asfalto y el conductor quedó atrapado en la parte delantera, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales.

Un camión cisterna que transportaba gas se volcó en plena avenida Revolución, en Comas, y chocó contra un poste de alumbrado público. El conductor quedó atrapado en la cabina y fue trasladado al Hospital Sergio E. Bernales, mientras Osinergmin activó un plan de supervisión en la zona tras el aparatoso accidente. Fuente: Canal N

La Policía Nacional del Perú informó que, tras ser auxiliado, el chofer fue referido al Hospital Nacional Sergio E. Bernales. En paralelo, Osinergmin anunció la activación de un plan de fiscalización y el despliegue de supervisores a las zonas aledañas: “Osinergmin ha activado su plan de fiscalización, disponiendo el despliegue de supervisores a la zona”, comunicó la entidad.

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En Canal N, una vecina de la zona describió el momento del accidente y apuntó a condiciones de la vía y obras inconclusas como un factor de riesgo. “Gracias a Dios no ha habido los niños, porque ahorita están en vacación”, afirmó, y agregó: “Queremos muro, pero bien hecho”, al reclamar mejoras para evitar nuevos siniestros.