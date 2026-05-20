Magaly Medina elogia a Gia Meier en Zaca TV: “Tiene un humor que puede parecer tonto, pero no es”

La conductora de espectáculos se refirió al humor y el carisma de la hija de Christian Meier y Marisol Aguirre en su nueva etapa como youtuber | Magaly TV La Firme

La periodista de espectáculos Magaly Medina destacó en su programa ‘Magaly TV La Firme’ la reciente incorporación de Gia Meier al pódcast Zaca TV y la recepción positiva que ha tenido la joven como creadora de contenido digital. Según Medina, “tiene un humor que puede parecer tonto, pero no lo es, y es una chiquita que ha capturado un sector de público que la sigue y ha hecho que se conecten con ella”.

De acuerdo con lo expuesto durante la edición del 19 de mayo, Gia Meier, hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, regresó a Perú en 2026 y pronto se integró al nuevo elenco de Zaca TV, espacio digital dirigido por los hermanos Benavides. La conductora señaló que la joven “empezó ahí y de pronto ha conseguido cierta figuración, porque parece no afectarle las críticas, toma todo con mucho sentido del humor”.

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Magaly TV La Firme enfatizó el perfil de Meier como una figura que enfrenta comentarios negativos sin perder el estilo: “Siempre es grandioso ver una persona tan joven que deja que el resto se ría de ella y que es más sabia ella que se ríe de sí misma”.

Magaly Medina elogia el singular sentido del humor de Gia Meier en Zaca TV, destacando su originalidad y profundidad.

Medina mencionó que la audiencia digital valora la autenticidad y espontaneidad de la joven, quien “es natural, supernatural, es ella misma, es bastante histriónica, es natural, es espontánea y esas cosas se valoran no solo en el Internet, no solo en los medios digitales, sino en todos los lados donde tú quieres estar frente a una cámara”.

La presentadora recordó que Gia Meier culminó en 2025 sus estudios en fashion business y marketing de moda en el Instituto Marangoni de Londres, tras lo cual trabajó y realizó prácticas en pasarelas europeas antes de retornar a Perú. Medina subrayó que “de pronto, se ha metido a Zaca TV, donde la han llamado en esta nueva etapa y está ganándose a un público que vive en el mundo digital”.

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En sus declaraciones recogidas por Magaly TV La Firme, Medina remarcó: “Le dicen tonta, hueca, y ella se lo toma todo con sentido del humor”. De este modo, la comunicadora puso en relieve la capacidad de Meier para conectar con una audiencia joven y adaptarse a los desafíos del entorno digital.

Magaly Medina, presentadora de televisión, elogia a la comediante Gia Meier destacando que su humor, aunque pueda parecer tonto, es ingenioso y bien pensado.

Christian Meier orgulloso del éxito de su hija

El actor peruano Christian Meier manifestó su orgullo por la trayectoria de su hija Gia Meier como parte del equipo de conductoras de Zaca TV, uno de los canales de streaming con mayor alcance entre el público joven en Perú. En entrevista con Más Espectáculos de América TV, Meier resaltó el impacto que Gia ha generado en la audiencia desde su llegada al programa en 2026.

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“Ha sido algo muy bonito ver cómo la gente la ha absorbido inmediatamente, cómo la quieren, cómo su fanaticada se ha incrementado”, afirmó el artista, quien mencionó que la joven logró sumar cerca de cien mil seguidores en solo una semana.

El actor Christian Meier no puede ocultar su orgullo al hablar sobre su hija, Gia Meier. En esta entrevista, destaca su carisma, su arrolladora personalidad en el mundo del streaming al ser parte de 'Zaca TV' y su rápido crecimiento en redes sociales. Video: América TV / América Espectáculos

Meier atribuyó este éxito al carácter de Gia, a quien describió como una persona sociable, honesta y sin miedo al ridículo. “Lo que ella tiene a favor es que es muy sociable, es muy honesta y no tiene miedo a iniciar una relación con alguien”, comentó.

El actor recordó que, a diferencia de su hija, él sí sentía inseguridad para relacionarse a esa edad. Además, compartió una anécdota familiar para ilustrar la facilidad de Gia para conectar con otros: “Ella va y se presenta: ‘Hola, me llamo Gia’ y hace amigos así”. Para Meier, esta naturalidad ha sido determinante en el buen recibimiento que ha tenido Gia en el entorno digital.

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