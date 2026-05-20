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Universitario vs Nacional: ¿Qué pasa si los ‘cremas’ pierden, empatan o ganan en duelo por Copa Libertadores?

El equipo de Héctor Cúper irá en búsqueda de la hazaña a Montevideo, donde el ‘bolso’ también se ve obligado a puntuar

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Universitario vs Nacional: ¿Qué pasa si los ‘cremas’ pierden, empatan o ganan en duelo por Copa Libertadores?
Universitario vs Nacional: ¿Qué pasa si los ‘cremas’ pierden, empatan o ganan en duelo por Copa Libertadores?

Universitario de Deportes enfrenta hoy, 20 de mayo, a Nacional por la quinta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El encuentro resulta clave para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por un lugar en los octavos de final. Por ello, en esta nota detallamos las posibles situaciones para la ‘U’ según el resultado que obtenga en Uruguay: derrota, empate o victoria.

¿Qué pasa si Universitario pierde, gana o empata ante Nacional?

Si Universitario vence a Nacional, alcanzará los 7 puntos e igualará a Deportes Tolima en la tabla. Dependiendo de la diferencia de goles, podría ubicarse en el segundo lugar del Grupo B, aunque el equipo colombiano actualmente cuenta con un balance de +1, frente al -1 de la ‘U’.

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En caso de empate, Universitario sumará 5 puntos, los mismos que Nacional, y llegará a la última fecha con posibilidades de avanzar a octavos de final. Para lograrlo, deberá vencer a Deportes Tolima en el cierre de la fase de grupos.

Si Universitario pierde ante Nacional, quedará sin opciones de clasificar a octavos de final. Aun así, mantendría una remota posibilidad de acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana, aunque dependería del resultado del club uruguayo en la última jornada.

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Así la tabla de posiciones del Grupo B previo al Universitario vs Nacional.
Así la tabla de posiciones del Grupo B previo al Universitario vs Nacional.

Así quedó el primer enfrentamiento

El pasado miércoles 29 de abril, Universitario de Deportes superó la presión y sumó una victoria vital en su camino a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Jorge Araujo derrotó por 4-2 a Nacional de Uruguay en un encuentro decisivo para sus aspiraciones internacionales.

El partido, disputado con intensidad, comenzó adverso para el conjunto crema. A los 14 minutos, el árbitro sancionó penal tras una revisión del VAR por una mano de José Carabalí, acción que Maximiliano Gómez transformó en gol para la visita. Pese al golpe, la ‘U’ no bajó los brazos y, motivado por el aliento constante de su hinchada, fue en busca del empate.

La situación del ‘bolso’ se complicó cerca de la media hora de juego, cuando Lucas Rodríguez vio la tarjeta roja. Poco después, Caín Fara igualó el marcador tras un tiro de esquina. El impulso se mantuvo en el inicio del complemento: apenas iniciado el segundo tiempo, Alex Valera anotó el 2-1 para los locales. Nacional alcanzó nuevamente la paridad con un tanto de Maximiliano Silvera, pero el conjunto ‘merengue’ respondió con determinación y aseguró la victoria con goles de Lisandro Alzugaray y José Carabalí.

El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.

Programación del Universitario vs Nacional

Universitario de Deportes se mide hoy, miércoles 20 de mayo, ante Nacional de Uruguay en un partido determinante del Grupo B, con la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en disputa para el ganador.

El encuentro comenzará a las 17:00 horas en Perú y 19:00 horas en Uruguay. En otros países, el horario de inicio será: 16:00 en México; 17:00 en Colombia y Ecuador; 18:00 en Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y 19:00 en Paraguay, Brasil y Argentina.

La transmisión oficial estará a cargo de ESPN, señal que ostenta los derechos de la Copa Libertadores 2026 para Perú y el resto de Sudamérica. Además, el partido podrá seguirse en directo a través de Disney+, plataforma que ofrece la opción de streaming para usuarios suscritos.

Infobae Perú realizará una cobertura minuto a minuto del encuentro en su portal, con detalles de las jugadas, goles, incidencias, resumen, resultado final y actualización de la tabla del Grupo B.

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