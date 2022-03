Ver Latina y Movistar TV, Perú vs Paraguay EN VIVO: Juegan la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022

Perú busca una victoria ante Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: AFP

Ver en Latina y Movistar TV EN VIVO: Perú vs Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 en el estadio Nacional a partir de las 6:30 p.m. El entrenador Ricardo Gareca busca asegurar los tres puntos que le permitirá a la bicolor quedarse en el quinto lugar para ir al repechaje. Mientras los guaraníes solo cumplirán un partido de trámite porque ya está eliminado y el estratega Guillermo Barros Schelotto buscará renovar su plantilla de cara a las próximas eliminatorias sudamericanas.

La ‘Blanquirroja’ tiene que ganar, pero si empata tiene que esperar que Venezuela le gane a Colombia y Uruguay obtenga la victoria ante Chile en Santiago. Si pierde, la selección tiene que esperar los mismos resultados.

Perú perdió 1-0 ante Uruguay en el Centenario de Montevideo y no pudo clasificar directamente al Mundial Qatar 2022. El partido fue muy cuestionado debido a que en un tiro de la selección peruana el balón habría cruzado la línea de gol del equipo charrua, aunque, según un video del VAR de la Conmebol, esto no habría sucedido.

ALINEACIONES PROBABLES

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Yotún, Peña, Flores; Cueva, Lapadula.

Paraguay: Silva; Rojas, Alonso, Alderete, Balbuena; Sánchez, O. Romero, Cubas, Ortiz; A. Romero, Enciso.

