Vania Bludau explota contra reportero de Amor y Fuego por pregunta sobre Mario Irivarren: “Yo no vivo de la tele”

Vania Bludau enfureció por incómoda pregunta sobre Mario Irivarren. (Foto: Captura Willax)

El equipo de Amor y Fuego, programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se percató del distanciamiento entre Vania Bludau y Mario Irivarren, quienes no dejaban de gritar su amor a los cuatro vientos en redes sociales. Una reportera se acercó a la modelo para consultarle si todo estaba bien entre ellos, sin imaginar la incómoda reacción de la exchica reality.

Sucede que las cámaras del programa captaron a Bludau a las afueras de un centro de estética, por lo que no dudaron en pedirle que despeje las dudas sobre su situación amorosa. “¿No quisieras de repente aclarar algo?”, le preguntó una reportera, a lo que Vania contestó que no lo haría, ya que no trabaja en televisión y no está obligado a hacerlo.

“ No, ¿por qué? Mira mi amor, yo no trabajo en televisión hace tiempo y no vivo de la tele” , comentó en un inicio. “Ni que fuera, no sé. Me siento como Kim Kardashian peleándose con Kanye West”, añadió en referencia al polémico divorcio entre la influencer con el rapero estadounidense.

En otro momento, la exintegrante de Combate se acercó cara a cara con la reportera de Amor y Fuego para dejarle en claro, nuevamente, que no pensaba contestar ninguna de sus preguntas. “Mi amor, escúchame, yo no tengo por qué responderte si yo estoy bien o mal con alguien o no porque no es de tu incumbencia ”, dijo.

Vania Bludau explota contra reportero de Amor y Fuego por pregunta sobre Mario Irivarren. (VIDEO: Willax / Amor y Fuego)

CONFIRMA SEPARACIÓN

Vania Bludau informó a través de sus redes sociales que su relación sentimental con Mario Irivarren había llegado a su fin. La modelo señaló que, a pesar de tener tanto amor hacia él, decidió tomar la dura decisión de separarse definitivamente. Como se recuerda, la pareja oficializó su romance en el 2020.

El comunicado fue emitido justamente después que fuera interceptada por las cámaras de Amor y Fuego, donde fue consultada sobre su relación con el modelo, después que notaran que ambos ya no se siguen en Instagram y tras haber eliminado sus fotos con él. Cabe señalar que Irivarren aún conserva sus imágenes con la joven en dicha red social.

“Hoy fui interceptada por un programa de TV. Y sé que fue por mi culpa. porque si los sentimientos no se hubiesen apoderado de mi, nadie estaría buscándome para hacerme preguntas”, indicó la modelo en un principio.

“Actué mal al tratar de fingir frente a la cámara y creo que no me salió bien. Lo siento. Hacer estos anuncios públicos de un tema tan personal es tedioso y triste pero es lo correcto ‘se supone’”, acotó la joven para luego hacer la confirmación sobre su ruptura.

“Tomé la difícil decisión de finalizar la relación que tenía por más que exista mucho amor de mi parte. No brindaré detalle alguno, ni ningún viejo speech y espero de corazón se respete mi decisión” , finalizó Bludau, no sin antes agradecer a quienes leyeron el comunicado.

Vania Bludau comunica que terminó con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ TERMINÓ CON MARIO IRIVARREN?

Hasta el momento se desconoce cuáles fueron los motivos de su separación. Su ruptura ha dejado asombrados a sus seguidores, puesto que la pareja se mostraba bastante unida en redes sociales. Luego del comunicado, Mario Irivarren ha preferido guardar silencio y no ha publicado nada respecto a su ruptura.

SEGUIR LEYENDO: