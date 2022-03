Castillo ante el Pleno del Congreso: “Soy leal a mis compromisos y a mis valores, estoy aquí por el Perú”

Pedro Castillo

Pedro Castillo llegó al Congreso de la República para responder los diversos cuestionamientos en su contra, el cual lo han llevado por segunda vez a una moción de vacancia. Llegando a la hora establecida y junto a su abogado José Félix Palomino, el mandatario se dirigió al pueblo por más de 10 minutos y rechazó esta medida interpuesta por el parlamento.

“Estoy aquí para mostrar mi máximo respeto por el Estado Constitucional y sus herramientas de control en coherencia con el discurso que pronuncié ante ustedes el 28 de julio del 2021. Seguiré trabajando con todas las fuerzas para consolidar la institucionalidad, asisto a esta casa democrática para defenderme del orden de moción de vacancia del día, que formula un pedido de vacancia a cargo del Presidente de la República y en ese acto no solo les hablo a ustedes señores congresistas, sino que por su intermedio me acerco y me dirijo una vez más a mi pueblo sometido a las reglas de la democracia que permitieron a un maestro rural llegar a la presidencia y con el peso de la responsabilidad y estaré siempre dándole la cara al país”, dijo.