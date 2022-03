Guido Bellido ante moción de vacancia: “No defendemos al presidente Castillo, defendemos la voluntad de ese 51% de peruanos”

Guido Bellido

Guido Bellido, partidario de Perú Libre, conversó con la radio Exitosa para pronunciarse sobre el debate en el congreso en esta segunda moción de vacancia contra Pedro Castillo. Cabe mencionar que van 8 meses de gestión del mandatario y los cuestionamientos han sido muy fuertes en su contra.

El ex titular de la PCM, fue claro y directo al anunciar que ellos no están para defender al mandatario, ellos están para defender el 51% de peruanos que votó a favor de Castillo Terrones en las elecciones generales.

“No es que nosotros no queramos dejar el poder, eso es totalmente falso. Lo que nosotros queremos, ni siquiera defendemos al presidente de la República, defendemos la voluntad de ese 51% de peruanos que han optado por una opción”, declaró en nuestra medio.

Agregó que la decisión de votar por Castillo Terrones, “que han tomado que nuestros hermanos en las diferentes regiones, comunidades campesinas, centros poblados a nivel nacional, eso es lo que hay defender, y defender eso es defender la democracia y la voluntad de la población”.

Por otro lado, precisó que el proceso de destitución presidencial “no tiene ni pies ni cabeza y eso el Perú lo sabe”. Además indicó que “lo único que tiene es un profundo odio e interés en recuperar el Poder Ejecutivo por los sectores golpistas que no están de acuerdo con los mecanismos y con el conjunto de personas que hoy asumen en el Gobierno”.

Sin embargo, Guido Bellido no solo se pronunció en dicha entrevista, sino que también hizo un comentario en sus redes sociales e ironizó esta situación en la que se encuentra el país tras la crisis política, con la polémica jugada del supuesto gol de Perú ante la selección de fútbol uruguaya.

“El jueves pasado un árbitro nos robó el partido, espero que este lunes los Fujimoristas no nos roben el gobierno legítimamente ganado en las urnas por el pueblo”, dijo en la red social, donde algunos seguidores y opositores a Pedro Castillo le pidieron no meterse con la selección peruana y que lo mejor es que “se vayan todos”.

PEDRO CASTILLO PREVIO A ESTE DEBATE DE MOCIÓN DE VACANCIA

Desde Cajamarca Pedro Castillo respondió a las críticas y dijo que “no me voy a chupar, yo no me voy a correr ante un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo, para mí no hay un paso atrás. Yo estoy donde el pueblo me ha puesto”.

Sin embargo, este lunes 28 de marzo, en un tono más pausado y conciliador recalcó que “estoy pensando en el país. A nosotros nos han elegido para atender las grandes demandas. Hemos sido elegidos democráticamente. La voluntad popular está expresada en las urnas y no la vamos a defraudar. Esperemos que el día de hoy se cierre esta página y seguir trabajando juntos”, señaló el jefe de Estado.

¿POR QUÉ QUIEREN VACAR A PEDRO CASTILLO?

La oposición acusa a Pedro Castillo por la falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno durante estos ocho meses de gestión. Además le critican sus constantes crisis ministeriales que se traducen en cuatro gabinetes, algo inédito en Perú.

Para hacer realidad su deseo los opositores apelan a un polémico y flexible artículo constitucional, que permite destituir al presidente en base a una evaluación política más que jurídica.

“Declárese la permanente incapacidad moral del Presidente de la República, ciudadano José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución política del Perú”, dice el texto de la moción de destitución.

