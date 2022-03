Moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo sería presentada hoy en el Congreso

La actitud de Pedro Castillo, y su equipo, con la prensa ha sido objeto de críticas desde antes del inicio de su gobierno. | Foto: Composición / Infobae

Jorge Montoya presentaría hoy la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente en contra de Pedro Castillo. El congresista afirmó que el documento alcanzó las firmas necesarias y por ello lo ingresará ante la mesa de partes del Parlamento.

Montoya señaló que las bancadas que están apoyando el pedido destitución del mandatario son Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País. Además, que la moción de vacancia es una sola y es multipartidaria.

“Pedro Castillo tendrá que rendir cuentas al Congreso por todas las mentiras, irregularidades en las designaciones y otras acusaciones que se le imputan y, principalmente, sobre la intención de otorgar salida al mar a Bolivia a través del mar peruano, afectando la soberanía de nuestro territorio por medio de una consulta popular”, dijo el parlamentario al diario Expreso.

Tras la presentación del documento de moción de vacancia presidencial, en la próxima sesión del pleno se toma este asunto con preferencia en el orden de asuntos del día. Esto quiere decir que se discutirá el tema antes que cualquier otra moción.

María del Carmen Alva, presidenta del Legislativo, ante esta ‘orden del día’ deberá poner “inmediatamente” a debate su admisión.

Para su admisión se necesitan por lo menos 52 votos. Si se aprueba, entonces inmediatamente van a fijar una fecha, que no puede ser antes del tercer día de la sesión ni más del décimo, para llamar al presidente a que concurra al Pleno. Puede ir solo o con su abogado para hacer uso de su derecho a la defensa.

El presidente Pedro Castillo acudirá al Parlamento en la fecha establecida, solo o a través de un abogado donde hará empleo de su derecho a la defensa.

BANCADAS QUE APOYARÍAN LA VACANCIA

Las revelaciones de Karelim López ante la fiscalía han puesto en ‘jaque’ al gobierno de Pedro Castillo y también la posición de los parlamentarios que antes no apoyaban una posible vacancia del mandatario.

Acción Popular, cuyos parlamentarios han sido sindicados como ‘Los Niños’ de Pedro Castillo, ha manifestado que primero verán las mociones de vacancia para revisar sus fundamentos y tomar una decisión, pero no descartan apoyarla.

Los de Alianza para el Progreso sostienen que la respuesta del presidente a las revelaciones de López no han sido acorde a “la gravedad del problema”, pero que aún no tienen una postura conjunta sobre un nuevo pedido de destitución contra el mandatario.

Sin embargo, es muy probable que la bancada respalde la vacancia. “Ante un hecho contundente de corrupción, la bancada no tendrá la menor duda de apoyar la destitución, no vamos a tolerar la corrupción”, indicaron.

El Partido Morado refirió que la agrupación anunciará su postura sobre la vacancia cuando haya “evaluado” la situación. Edward Málaga Trillo recalcó que el problema no es la lobbista en palacio de Gobierno, sino que el presidente Castillo “es incapaz de gobernar. Desde hace siete meses destruye activamente la institucionalidad del Estado”.

¿CUÁNTOS VOTOS SE NECESITA PARA VACAR A CASTILLO?

De acuerdo a la Constitución Política del Perú, se necesitan un mínimo de 87 votos para aprobar la vacancia de Castillo Terrones.

En noviembre de 2021 la oposición no alcanzó los votos necesarios para esta vacancia, por lo que ahora y ante los últimos destapes, escándalos y posibles actos de corrupción en el gobierno de Castillo, el panorama podría ser sombrío para el presidente.

Precisamente, Pedro Castillo, su gabinete y los parlamentarios de Perú Libre han acusado a sus detractores como “un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo”.

“Yo no me voy a chupar, yo no me voy a correr ante un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo, para mí no hay un paso atrás. Yo estoy donde el pueblo me ha puesto”, expresó Castillo.

Agregó que se crean psicosociales donde se señala que va a renunciar, que es corrupto, pero aseguró que él ha llegado para corregir los errores que se han dado en el país. Y recordó que son 22 mil millones de soles al año los que han llegado a las manos de la corrupción. Señaló que esos millones de soles deben servir para darle laptops a los niños, para darle electricidad a las comunidades, y oportunidad y una vida digna a los maestros.

SEGUIR LEYENDO