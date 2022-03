Lizarzaburu, congresista de Fuerza Popular, esperaba más asistentes a marcha por la vacancia del domingo

Juan Carlos Lizarzaburo, congresista de Fuerza Pupular. | Imagen: Canal N

Juan Carlos Lizarzaburu, congresista de Fuerza Popular, consideró que la marcha convocada para este domingo en favor de la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, la cual se debatirá este lunes en el Congreso, no tuvo la convocatoria esperada.

La movilización fue convocada para las cuatro de la tarde en el Paseo de los Héroes Navales, cerca al Palacio de Justicia. Sin embargo, hasta las seis de la tarde, solo había reunido algunos cientos de personas, como se pudo ver en las imágenes transmitidas por Canal N.

“Me parece que hay poca gente, me parece que no está del todo multitudinaria como se esperaría. Yo la verdad no he estado siguiendo esta marcha. Acabo de llegar de mi semana de representación en EE. UU.”, señaló Lizarzaburu.

“Veo en la marcha que son patriotas que marchan y salen a la calle a alzar su voz. La gente está muy cansada, está muy harta, con todo lo que ve, lo que sale en las redes. La gente es libre de salir a manifestarse. Felizmente es una manifestación en orden donde no hay desmanes”, agregó.

Sobre la presencia del partido aprista en la marcha, indicó que ve más “los colores de los partidos patriotas, pero que sobre todo tienen representación en el Congreso”, algo que de lo que el partido de la estrella carece.

FUERZA POPULAR VOTARÁ EN BLOQUE

Sobre la votación de este lunes en el Congreso, Lizarzaburu aseguró que su bancada votará en bloque a favor de la vacancia de Pedro Castillo.

Respecto a las posturas de los congresistas Hernesto Bustamante y Raúl Huamán, legisladores de su bancada que prefieren que Castillo culmine sus cinco años de gobierno, Lizarzaburu indicó que se tratan de declaraciones personales y que se refieren “a lo que sería el ideal”.

“Lo ideal para un país democrático que ama la libertad son periodos de cada 5 años de presidentes”, explicó.

VACANCIA CONTRA PEDRO CASTILLO

Cabe recordar que el 8 de marzo, la oposición presentó una segunda moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Esta fue iniciativa del congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien consiguió que su moción tenga 50 firmas, de las 26 que necesitaba para poder presentarla.

A diferencia de la primera moción de vacancia presidencial, impulsada por Patricia Chirinos, de Avanza País, este nuevo pedido alcanzó los votos necesarios para ser debatida y llamar al mandatario al pleno a responder las interrogantes del Congreso el 28 de marzo. El 14 de marzo se logró que 76 congresistas voten a favor, 41 en contra y una abstención.

En total, el documento de la moción plantea 20 razones por las que Pedro Castillo debería dejar de ser presidente del Perú. Se recuerda que esta moción se dio luego de que la empresaria Karelim López declarara ante la fiscalía, en calidad de aspirante a colaboradora eficaz.

