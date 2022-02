Confesiones de Karelim López: Congresistas solicitan la renuncia o vacancia de Pedro Castillo tras nueva crisis política

Pedro Castillo, otra vez, en la mira.

Las confesiones de Karelim López, que involucran al presidente Pedro Castillo en actos de corrupción, han generado reacciones de todo tipo y de diverso calibre por parte de los partidos de oposición y oficialismo del Congreso de la República.

Varios parlamentarios coincidieron en que, de comprobarse la veracidad del testimonio de la aspirante a colaboradora eficaz, el mandatario debería renunciar al cargo, de lo contario iniciarían con el proceso de vacancia, mientras que otras legisladoras les restaron importancia a las confesiones de la empresaria y respaldaron al jefe de Estado.

VACANCIA O RENUNCIA

Jorge Montoya – Renovación Popular

“Si es que se comprueba que lo que está diciendo es correcto y que las informaciones son correctas, estaríamos hablando de una vacancia inmediata. No creo que haya congresistas que duden en firmarla. Tenemos lista la moción, solo tenemos que actualizar con esto último. Lo correremos apenas se confirme que las declaraciones son correctas”, comentó el vocero de Renovación Popular a Canal N.

Norma Yarrow – Avanza País

“Esto es un motivo para una vacancia. Ya tenemos actos de corrupción y a una colaboradora eficaz, Karelim Lopez, que está involucrando a mucha gente con diferentes nombres, y, sobre todo, lo más grave es que está acusando al presidente de la República”, declaró para Epicentro TV.

Patricia Chirinos – Avanza País

“Esta es la falsa “gobernabilidad” de quienes protegen al ocupante de Palacio. Son horas cruciales. ¡O se está de lado de la patria o contra ella! El relato de Karelim López respalda mi batalla. Solo hay 2 caminos. La destitución o la vacancia de Pedro Castillo”, tuiteó la congresista.

@PattyChirinosVe

Carlos Anderson – Podemos Perú

“El presidente tiene que renunciar al cargo de jefe de Estado, si no el Congreso tiene que vacarlo ahora sí con el apoyo de las bancadas políticas. Sin duda, el mandatario con estas revelaciones de la empresaria, quien lo sindica en presuntos delitos, no le queda otra opción que dar un paso al costado”, dijo a La República.

“De comprobarse la colaboración, yo respaldaré una vacancia presidencia. A mí no me sorprenden los hechos que involucran al presidente Pedro Castillo, primero tenía dudas, luego solo esperaba las evidencias”, agregó.

Elvis Vergara – Acción Popular

“Es un día muy complicado para el país si es que fuera cierto la información que se está vertiendo en los medios acarrearía de todas maneras una vacancia presidencial. Dar un mensaje a la nación es lo mínimo que tiene que hacer el presidente, no podemos concebir que se quede callado, queriendo evadir a la prensa (…) de ser cierto no habrá de otra que vacarlo, pues no podemos tener a un presidente involucrado en actos de corrupción tan graves”, expresó a Exitosa.

DESACREDITAN CONFESIONES

Guido Bellido – Perú Libre

“Queda demostrado que el acercamiento de la lobista Karelim López, al presidente, siempre fue con el objetivo de generar causal de vacancia y al mismo tiempo sacar provecho económico, todo orquestado desde el Fujimorismo. Su supuesta colaboración eficaz no tendrá ningún efecto”, tuiteó.

“Al parecer, terminada la declaración de Karelim López, redactaron un pasquín en el Ministerio Público. Todo es un complot, declaras en un sentido, lo vendemos a la prensa la declaración y vacamos a Castillo. Ahora el MP resulta ser una máquinaria para vacancias”, continuó escribiendo.

@GuidoBellidoU

Héctor Valer – Perú Democrático

“Creo que son rumores, trascendidos. Y este rumor debe seguir el camino que traza el Ministerio Público. No tenemos ninguna preocupación porque yo le creo al presidente de la República. Sé que nada tiene que ver con la corrupción, de eso estoy seguro. Creo que hay que tener prudencia”, dijo en conversación con La República.

Carlos Zeballos – Perú Democrático

“La aspirante a colaborador eficaz tiene que acreditar con pruebas fehacientes todo lo manifestado en el documento que se filtró a la prensa desde el Ministerio Público. De corroborarse su mentira, prácticamente sus aportes de colaborador eficaz caerán como un castillo de naipes”, dijo Zeballos.

“Se debe conocer con qué personas se reunió antes de ser aspirante de colaborador eficaz, pues no sería nada raro que detrás de este hecho esté la oposición al Gobierno de Castillo”, precisó.

Margot Palacios – Perú Libre

“La acusación de una lobista no es causal de suspensión ni vacancia, tendrá que probarse. La prensa concentrada respira por la herida”, señaló la parlamentaria a través de su cuenta de Twitter.

SE ADELANTA JUNTA DE PORTAVOCES

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, decidió adelantar la Junta de Portavoces del Parlamento para este lunes 28 de febrero a las 9. 00 a. m. con carácter de urgencia, debido a la crisis que ha generado el testimonio que se le atribuye a la empresaria Karelim López, sobre actos de corrupción que habría cometido el presidente Castillo.

“Reitero mi compromiso en la lucha contra la corrupción. El Congreso seguirá fiscalizando de acuerdo a sus atribuciones. Respaldamos las acciones que realicen los órganos judiciales competentes (...). He decidido adelantar la Junta de Portavoces para el día lunes a las 9 am, con carácter de urgencia, debido a la grave situación por la que atraviesa nuestro país”, escribió Alva a través de su cuenta de Twitter.

Oficialía Mayor

