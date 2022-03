Vacancia contra Pedro Castillo: congresista fujimorista anuncia que votará en contra

A menos de dos días de discutirse la bancada contra Pedro Castillo, se van definiendo los votos desde las bancadas. Sin embargo, existen congresistas que emitirían un voto contrario al de la mayoría de sus compañeros. Tal es el caso del congresista de Fuerza Popular, Raúl Huamán, que señaló que no apoyará el intento de destitución del presidente de la República. En conversación con Canal N reveló que su voto será en contra de la vacancia.

Huamán señaló que desde su agrupación todavía no se ha definido una votación en conjunto y que en las próximas horas se daría la libertad a cada uno de los integrantes de votar a conciencia. “No creo que la bancada sea tan vertical. Probablemente, nos van a dejar la libertad a cada uno de mostrar la posición que tenemos de acuerdo a nuestras convicciones (…). Somos disciplinados respecto al acuerdo de la bancada”, señaló el parlamentario.

El congresista naranja dijo creer que el presidente Pedro Castillo debe culminar los cinco años de mandato que la población le ha confiado. Además, siendo abogado, dijo ser “respetuoso de las leyes”. “Yo soy respetuoso de las leyes; no en vano he pisado las aulas universitarias, he estudiado Derecho. Debo respetar lo que manda la ley (…). El señor presidente fue elegido por cinco años y creo que debe cumplir su mandato”, recalcó.

Para Huamán, Pedro Castillo habría reflexionado sobre el grupo de personas que le rodean y minimizó los errores que habría cometido el mandatario. “Es cierto que ha cometido una serie de errores. ¿Quién no se equivoca en el mundo? Yo creo que el señor presidente va a reflexionar, o ya habrá reflexionado, y (ha empezado) a rodearse de buenos asesores, no del grupo de personas que en vez de ayudarlo lo han desorientado y (por eso) ha hecho una pésima administración de la república”, añadió.

MOMENTO DECISIVO

El futuro político del presidente Pedro Castillo se definirá el lunes 28 de marzo desde las 3:00 p.m., hora en que el Congreso iniciará el debate y posterior votación de la vacancia que se tramite en contra del jefe de Estado. El documento presentado para sustentar el pedido de destitución detalla veinte puntos entre los que destacan la cuestionadas designaciones de ministros, la existencia de un supuesto gabinete “en las sombras”, las reuniones secretas en Sarratea, entre otros.

Otra razón es el cuestionado acercamiento de empresarios a Pedro Castillo. En el documento presentado ante la Mesa Directiva se lee que: “A pesar de que el ex secretario presidencial Bruno Pacheco aseguró, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso este 12 de enero, no contar con recursos económicos, celebró una costosa fiesta privada para su hija valorizada en S/. 99,500.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SOLES)”

“La celebración para cerca de 50 invitados se realizó en una vivienda en Cieneguilla con la orquesta de cumbia, el Grupo 5. Según un reportaje de Cuarto Poder, el pasado 6 de noviembre del 2021 se logró registrar la llegada de diversos vehículos a un inmueble ubicado en Cieneguilla, entre ellos pertenecientes a MAZAVIG S.A.C., empresa de Samir Villaverde García, quien registra cuatro visitas a Palacio de Gobierno y cuyos vehículos le presta a Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario Pedro Castillo Terrones”.

“Además, también se captó la llegada de una camioneta que es de propiedad de la empresa Threejots, cuyos dueños son Karelim López Arredondo y su esposo, Jonny Milla Cornejo. También se registró la llegada de un vehículo oficial que estaba asignado a la gerencia general de Petroperú, actualmente ocupada por Hugo Chávez Arévalo, quien es investigado por una adjudicación a Heaven Petroleum Operators S.A, propiedad de Samir Abudayeh”.

“Asimismo, la lobista Karelim López había alquilado la misma casa en julio pasado por un evento familiar”.

SEGUIR LEYENDO