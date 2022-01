Sebastián Lizarzaburu: recuerda la vez que pidió dinero para su hija y se compró un carro del año

Sebastián Lizarzaburu y la vez que se compro un carro con dinero donado para su hija. (Foto: Instagram)

Luego de las declaraciones de Greg Michel, quien señaló que posiblemente Sebastián Lizarzaburu se quedó con parte del dinero de las donaciones que le hicieron llegar para pagar las cuentas del hospital, muchos recordaron cuando Gino Pesaressi acusó al ‘hombre roca’ de pedirle dinero a sus compañeros de trabajo con la excusa de que su hija había nacido con problemas de salud.

Este hecho sucedió en el año 2018, cuando el exchico reality fue invitado para formar parte del entonces programa Amor de Verano. En aquella ocasión, Andrea San Martín llegó hasta el magazine para exigirle al modelo que pague la manutención de su hija, esto tras dar a conocer que se había ido de vacaciones a Cancún.

Fue en ese momento que Pesaressi recordó que Sebastián Lizarzaburu tiempo atrás le pidió donaciones a sus amigos para cubrir los gastos médicos de su hija recién nacida; sin embargo, al poco tiempo apareció con un carro nuevo, causando la indignación de todos.

“ Una persona que hace este tipo de requerimientos a sus amigos de trabajo porque necesita el dinero para cubrir sus necesidades y ellos le dan la plata para eso, no para luego aparecerse con un carro de 18 mil dólares, nuevo, del año , cuando le dieron plata para sus hijos”, dijo Gino Pesaressi.

ANDREA SAN MARTÍN SE SINTIÓ AVERGONZADA

En aquel programa, Andrea San Martín se encontraba presente y reafirmó lo dicho por Gino Pesaressi, señalando que sintió mucha vergüenza por culpa de Sebastián Lizarzaburu, al punto de llegar a pedir disculpas por la mentira del ‘hombre roca’.

“Si alguien tiene la necesidad de pedir plata para darle a su hija que está mal, no comprarías un carro o, por último, aunque hayas vendido tu anterior auto, usarías todo el dinero y todos tus recursos para la persona a la cual le has dado la vida. Eso fue algo que mis amigos y yo nos ganamos y hasta ahora no sabemos nada de la plata ”, agregó.

Gino Pesaressi contó que Sebastián Lizarzaburu le pidió dinero a sus compañeros de trabajo asegurando que era para su hija, pero luego apareció con nuevo carro.

SEBASTIÁN LIZARZABURU SE PELEA CON GREG MICHEL

Sebastián Lizarzaburu mostró su total indignación por las graves acusaciones que hizo Greg Michel en su contra, señalando que él actuó de manera transparente y le envió su estado de cuenta para que vea todas las donaciones que recibió.

Asimismo, el exchico reality indicó en sus redes sociales que sería la última vez que ayuda a alguien de manera pública, pues nunca pensó que tendría este tipo de problemas con alguien a quien consideraba como un hermano.

“Por mi lado, en todo momento fui claro, mostré todo y cumplí siendo amigo públicamente, pero sobre todo de manera interna... y por el otro, supuestos e inciertos o rumores y tartamudeos que ni idea tenía de lo que estaba pasando. Encima fueron provocados por él a través de terceros, en fin, no lo juzgo porque lo conozco y no sería la primera vez que se deja influenciar. Corto toda ayuda pública a partir de hoy ”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: