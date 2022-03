Perú vs Paraguay: ¿Qué resultados clasifican a la blanquirroja al repechaje del Mundial Qatar 2022?

Perú vs Paraguay: ¿Qué resultados clasifican a la bicolor al repechaje al Mundial Qatar 2022? (Foto: FPF)

Perú vs Paraguay: la selección blanquirroja enfrenta a la ‘Albirroja’ el próximo martes 29 de marzo en el Estadio Nacional de Lima por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

La selección peruana perdió ante Uruguay en el estadio Centenario, se quedó con 21 puntos en el quinto puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Por su parte, Uruguay clasificó a la Copa del Mundo al sumar 25 puntos y ubicarse en el cuarto puesto.

Con este resultado, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay aseguraron un cupo directo al Mundial de Qatar 2022 y dejaron solamente la opción del repechaje para las selecciones de Perú, Colombia y Chile a falta de una fecha para el final de las clasificatorias.

Perú desde el quinto lugar con 21 puntos, Colombia desde el sexto puesto con 20 puntos y Chile en el séptimo con 19 unidades en la tabla de posiciones, encaran la última y decisiva jornada de las Eliminatorias.

Así, Perú, que enfrenta a Paraguay, tiene la ventaja y depende de sí mismo para clasificar al repechaje. Chile, que choca con Uruguay en Santiago, espera el resultado de la bicolor para tentar el quinto lugar y Colombia, que visita a Venezuela, espera lo que ocurra con las otras selecciones para remontar a la zona de repechaje.

De esta manera, Perú enfrenta Paraguay y se juega sus chances para asegurar el cupo al repechaje, pero se podría dar una combinación de resultados que favorezca a la bicolor a partir de lo que haga en el Estadio Nacional de Lima y con la preocupación de otros marcadores.

¿QUÉ RESULTADOS CLASIFICAN A PERÚ AL REPECHAJE?

- Si Perú pierde ante Paraguay:

Perú se queda con 21 puntos y depende de los resultados de Chile y Colombia.

Perú necesitaría dos resultados favorables en el Chile vs Uruguay y el Venezuela vs Colombia: Que los cafeteros pierdan ante la ‘Vinotinto’ y que la ‘Roja’ no le gane a Uruguay.

De esta manera, Perú con 21 puntos no sería superado por Colombia y Chile.

- Si Perú empata con Paraguay:

Perú sumaría 22 puntos y necesitaría también de dos resultados de Chile y Colombia.

Perú necesitaría que Venezuela no pierda ante Colombia y que Chile no le gane a Uruguay.

De esta manera, Perú con 22 puntos se quedaría con el quinto lugar de la zona de repechaje.

- Si Perú le gana a Paraguay:

Perú sumaría 24 puntos y sería inalcanzable para Chile y Colombia sin importar los resultados.

Perú clasificaría al repechaje rumbo a Qatar 2022 con la Confederación de Asia.

TABLA DE POSICIONES PREVIO A LA ÚLTIMA FECHA DE LAS ELIMINATORIAS

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022 previo a la fecha 18

PUESTO | PAÍS | PUNTOS | DIFERENCIA DE GOLES

1. Brasil | 42 (+31 DG)

2. Argentina | 35 (+16 DG)

3. Ecuador | 25 (+8 DG)

4. Uruguay | 25 (-2 DG)

5. Perú | 21 (-5 DG)

6. Colombia | 20 (0 DG)

7. Chile | 19 (-5 DG)

8. Paraguay | 16 (-12 DG)

9. Bolivia | 15 (-15 DG)

10. Venezuela | 10 (-16 DG)

PARTIDOS DE LA ÚLTIMA FECHA DE ELIMINATORIAS

Martes 29 de marzo

Ecuador vs Argentina (Guayaquil)

Bolivia vs Brasil (La Paz)

Chile vs Uruguay (Santiago)

Venezuela vs Colombia (Puerto Ordaz)

RESULTADOS DE LA FECHA 17 EN VIVO

Uruguay 1-0 Perú (Gol de Giorgian De Arrascaeta)

Colombia 3-0 Bolivia (Gol de Luis Díaz, Miguel Borja y Mateus Uribe)

Brasil 4-0 Chile (Goles de Vinicius Junior, Neymar, Coutinho y Richarlison)

Paraguay 3-1 Ecuador (Goles de Robert Morales, Miguel Almirón, y autogol de Hincapié | Gol de Jordy Caicedo)

Viernes 25 de marzo

Argentina vs Venezuela (Estadio Monumental de Buenos Aires)

