Alexander Callens explotó tras el gol no cobrado a Perú ante Uruguay: “Nos han robado. Era gol”

Alexander Callens reaccionó de forma airada a la polémica jugada de un gol no cobrado a Perú ante Uruguay.

La selección peruana vivió con un sabor amargo esta derrota por 1-0 ante su similar de Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Y es que a pocos minutos del final del partido, el árbitro no cobró, y ni siquiera revisó, un gol a favor de la ‘bicolor’ que pudo haber cambiado totalmente la historia del encuentro o, incluso, que pudo haber significado un empate valioso para los intereses nacionales. En ese sentido, Alexander Callens explotó ante esta polémica situación y la catalogó como un robo .

“Le dije al árbitro que lo revise y me dijo que lo revisó. Pero le digo que toda la gente dice que es gol. Ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado. Es un robo, es un VAR” , comentó el defensa nacional en declaraciones al final del partido para el reportero Michael Succar, de Movistar Deportes. Sin embargo, eso no fue todo, ya que el periodista insistió en que si ese era el único argumento del juez principal de este duelo. “Sí, es lo único que me dijo. Le dije que lo revise y me dijo “ya lo revisamos”. Pero le dije que vaya al VAR. Un partido de esta magnitud no puede pasar esto ”, añadió enfurecido.

Duras palabras de Alexander Callens por gol no cobrado a Perú frente a Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).

Para llegar a esta controvertida situación, tenemos que retroceder hasta el minuto . El balón transcurría por el sector izquierdo y estaba en posesión de Miguel Trauco. El lateral izquierdo del Saint-Etienne buscó mandar un centro al área rival y ahí fue que el balón fue más largo de lo debido pero en dirección al arco. El portero uruguayo, Sergio Rochet, contuvo la pelota, pero por el envión para agarrarla en el aire, retrocedió unos metros hasta detrás de la línea de gol. A primera vista se pudo ver que la pelota traspasó ese espacio y entró al arco, ya que el mismo Rochet quedó adentro de su portería. En ese momento, llegaron los reclamos de todos los jugadores peruanos, quienes pedían gol de forma airada al árbitro brasileño Anderson Daronco.

Sin embargo, el colegiado no se detuvo a verificar la repetición de esta jugada en el VAR. Por momentos, las televisión mostraba que se tomaba la mano al oído donde tiene puesto el auricular, pero no llegó a acercarse a la cámara auxiliar para darle una mirada a esta acción.