‘Giselo’ se “desmaya” en vivo tras declaraciones de Isabel Acevedo en su contra: “No me gusta pelear”

‘Giselo le respondió a Isabel Acevedo y aseguró que sabe más cosas que prefiere no contar. (Foto: Captura América TV)

Edson Dávila, popularmente conocido como ‘Giselo’, se mostró bastante afectado por las recientes declaraciones de su ahora examiga Isabel Acevedo, quien no perdonó que haya cometido la infidencia de revelar que estaba en una relación amorosa con Kervin Valdizán cuando inició su romance con Christian Domínguez.

“Yo me meto en esas cosas, pero tengo entendido que Kelvin Valdizán era la pareja de Isabel, todos los bailarines lo sabíamos”, fueron las palabras del co-conductor de América Hoy que terminaron por enojar a la ‘Chabelita’, quien dijo en el programa de Magaly Medina que estaba soltera cuando empezaron los coqueteos con el cumbiambero.

Debido a ello, la ganadora de Reinas del Show le puso la cruz a ‘Giselo’ durante una entrevista con Amor y Fuego, donde aseguró que esperaba que las conductoras del magacine, Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna, defiendan a Domínguez, pero no él.

“Me lo esperé de todos, pero menos de Giselo. Somos compañeros de baile, nos hemos visto en las pantallas, pero he compartido un poco más con él (...) lo vi que se sintió un poco obligado” , dijo Acevedo sobre el popular imitador de Gisela Valcárcel.

Tras estas declaraciones, Edson Dávila decidió responderle a su examiga para poner paños fríos a la situación. Sin embargo, y debido a la presión de sus compañeras para que cuente su versión de la historia, terminó en el suelo producto de un “desmayo”. La popular ‘Rulitos’ fue en su ayuda y le echó agua para que “despierte”.

‘GISELO’ LE RESPONDE A ISABEL ACEVEDO

Una vez se levantó del suelo, Edson Dávila se puso serio y dejó las bromas de lado para ahora sí contestarle a la ‘Chabelita’ por, supuestamente, haber “apañado” la infidelidad de Christian y “exponer” la suya en televisión nacional.

“ Fuera de bromas, no he podido dormir bien. Yo soy amigo de todo el mundo en la televisión, no me gusta pelearme con nadie. No he dormido bien, tengo un dolor lumbar”, comentó bastante serio, aunque luego le dedicó la canción “Ay, Chabela” para romper la tensión.

En otro momento, expresó lo siguiente: “Yo no he dicho nada malo ni para cubrir a nadie. He dicho una realidad cuando trabajaba de bailarín. Yo sé un montón de cosas pero yo las guardo para mí. Brunella me preguntó y yo en mi inocencia respondí que sí” .

‘Giselo’ se “desmaya” tras declaraciones de Isabel Acevedo en su contra y Janet Barboza le echa agua. (VIDEO: América TV / América Hoy)

¿CHRISTIAN DOMÍNGUEZ ADMITIÓ INFIDELIDAD?

Durante su descargo público a las declaraciones que dio su expareja en el programa de Magaly, Christian Domínguez fue consultado de una vez por todas si le fue infiel a Karla Tarazona con su entonces bailarina de El Gran Show.

“Yo le pido disculpas porque no empecé de la manera correcta, como se lo dije en cuatro paredes. También le dije por qué motivos fueron. Debí ser más valiente en ese momento, uno debe saber cuando decir ‘no, acá se para’, por los bebés o por otros motivos”, respondió el cantante de cumbia.

Debido a la inconsistencia de su respuesta, Janet Barboza le volvió a consultar en una segunda oportunidad si le fue infiel o no. Aunque no afirmó ni negó nada, Domínguez dejó entrever que sí sacó los pies fuera del plato.

“Yo no creo que necesite responderte más nada. Yo estoy siendo claro, yo cometí un error. Yo afronto mis errores, ella tiene que asumir los suyos y si no lo hace es su problema” , sostuvo.

