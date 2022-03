Isabel Acevedo decepcionada de Giselo tras confesión sobre Kervin Valdizán: “Me lo esperé de todos, menos de él”

Isabel Acevedo cree que Giselo fue obligado a decir lo de Kervin Valdizán. (Foto: Captura TV)

Isabel Acevedo estuvo este 24 de marzo en el set de Amor y Fuego para contar detalles del fin de su relación con Christian Domínguez así como para referirse a lo declarado por Edson Dávila, conocido popularmente como ‘Giselo’, en el programa América Hoy.

Como se escuchó la mañana de este jueves, el animador fue consultado por su compañera Brunella Horna si era cierto que Isabel Acevedo tenía una relación con su amigo Kervin Valdizan cuando inició su romance con el cumbiambero. Pese a su incomodidad, señaló que en efecto, ambos mantenían una relación.

“Yo tengo entendido por Kervin Valdizán que era su pareja en ese momento”, fue la escueta respuesta de Edson Dávila. Cabe señalar que la popular Chabelita indicó en el programa de Magaly Medina que en ese entonces no tenía pareja.

Esto no pasó desapercibido para los conductores del magazine de Willax TV, pues fue Gigi Mitre quien le recordó que los presentadores del programa de América Televisión, entre los que está el popular ‘Giselo’, son los que constantemente mencionan el tema entre ella y el cantante de cumbia.

“Me lo esperé de todos, pero menos de Giselo. Somos compañeros de baile, nos hemos visto en las pantallas, pero he compartido un poco más con él que con otras personas (...) lo vi que se sintió un poco obligado”, mencionó la popular ‘Chabelita’.

Al escucharla, Gigi le preguntó: “¿Pero tú no crees que él dijo la verdad?, ¿Qué de verdad para él tú estabas con el coreógrafo?”, y a lo que Isabel contestó: “Él (Edson) sí sabe que estuvimos juntos (con Kervin), vio que estábamos juntos, era coreógrafo de nosotros, pero yo acabé con él pues”.

Finalmente, la conductora cuestionó las veces que Isabel asistió a América Hoy, pues aseguró que la intención del productor era que en algún momento haya un enfrentamiento entre ella y el cumbiambero para generar más rating. Cabe resaltar que, cada vez que Acevedo es invitada al espacio matutino, Domínguez prefiere no asistir.

ISABEL ACEVEDO LE PIDIÓ DISCULPAS A KARLA TARAZONA Y ELLA LAS ACEPTÓ

Durante la misma entrevista con Amor y Fuego, la bailarina afirmó que se encontraba dispuesta a pedirle disculpas a Karla Tarazona y utilizó las cámaras para dirigirse directamente a ella por si en algún momento la hizo sentir mal por su relación con Christian Domínguez.

Las palabras de Isabel Acevedo fueron escuchadas por la misma Karla Tarazona, quien aceptó contestar la llamada que le hizo el magazine para responder en vivo las disculpas públicas que le hizo llegar su ‘enemiga’ número uno durante varios años.

Lejos de cuestionarla o seguir atacándola, la conductora radial tomó de buena manera las disculpas y decidió perdonar a la ‘Chabelita’, señalando que daba por concluido la enemistad que tuvieron durante varios años.

“Errar es humano, todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida. Ahora tengo una familia constituida, un esposo maravilloso que me apoya siempre, mis hijos... yo también voy a dar por terminado todo esto. Decirle a Isabel, que las disculpas públicas son aceptadas”, comentó.

“Yo quiero que entiendan algo... quizás todo este tiempo no fue el tema de ‘me quitó o no me quitó’; a mi lo que siempre me dolió fue cómo se dieron las cosas, yo no me porté de mala forma con ella... yo siempre dije que ‘por qué no dice la verdad’. Creo que, al final, hoy todo está más que claro. Yo deseo de corazón que todo seamos felices dentro de la vida que cada uno tiene”, agregó.

Da por concluido el tema. Tras seis años de enfrentamientos, Karla Tarazona decidió perdonar a Isabel Acevedo.

