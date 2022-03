Programa de Karla Tarazona zomba das últimas declarações de Isabel Acevedo: “Ele era inocente”

Embora ela tenha optado por não falar sobre isso, Karla Tarazona foi o ponto de seus colegas motoristas no programa D’ Mañana. Como você se lembra, Isabel Acevedo apareceu nesta última quarta-feira, 23 de março, na Magaly TV La Firme para contar sua verdade sobre seu relacionamento com Christian Dominguez.

Nesta entrevista com Magaly Medina, a dançarina esclareceu que nunca entrou no relacionamento da cantora com o apresentador de D' Mañana. Ele também garantiu que sua inexperiência por 23 anos o fez acreditar em tudo para cumbiambero, porque ele garantiu que não tinha nada com a mãe de seu filho recém-nascido.

“Eu nunca a chabelié”, foram as palavras de Isabel Acevedo quando a jornalista lhe perguntou sobre Karla Tarazona, que preferiu não se manifestar em 24 de março em seu programa.

A RESPOSTA PARTICULAR DE KARLA TARAZONA

O espaço da TV Panamericana começou às 10h30, com total naturalidade o ex-parceiro de Christian Domínguez apareceu junto com seus outros companheiros de equipe, em uma edição especial diante da expectativa do Perú x Uruguai.

Nesta ocasião, eles convidaram a mãe de Yoshimar Yotún, María Julia Flores, que permaneceu durante todo o programa. Em um ponto, Metiche pergunta a ele, “nunca tão chabelliate?” Ao que ela, entendendo o significado, respondeu que não.

Como você se lembra, Karla Tarazona criou a palavra chabeliar para explicar que Christian Domínguez foi infiel a ele com Isabel Acevedo.

No entanto, isso não parou por aí, o motorista continuou: “Cuidado com aqueles que entram nas casas e depois dizem: Ah, eu tinha 23 anos, era tão inocente que acreditei em tudo”, gerando o riso de seus companheiros de equipe Andriana Quevedo e Karla Tarazona. “Com licença, inocente aos 23 anos?” , questionou Adriana. “Sim, muito inocente”, respondeu Metiche. “Algumas pessoas são assim, de jeito nenhum”, continuou Quevedo.

Não feliz com isso, a produção lançou a música La Atorranta. “Uma música dirigida para o dia 23, La Atorranta”, disse o maestro ao riso de Karla, que não hesitou em dançar a música que uma vez a dedicou a Isabel Acevedo. Dessa forma, embora não falasse, o apresentador de TV e ex-parceiro de Christian Domínguez soube responder às declarações da dançarina.

ISABEL ACEVEDO DIZ QUE NÃO ENTROU NO RELACIONAMENTO DE KARLA TARAZONA COM CHRISTIAN

Isabel Acevedo foi entrevistada por Magaly Medina na quarta-feira, 23 de março, onde contou detalhes de seu relacionamento com Christian Dominguez. A jovem observou que o romance nunca começou quando a cantora ainda estava com Karla Tarazona. Como você lembra, a apresentadora de TV afirma que a dançarina era amiga dela e que até abriu as portas de sua casa para ela, porém, nunca imaginou que a trairia com seu então parceiro e pai de seu filho recém-nascido.

No entanto, Isabel Acevedo garante o contrário. Ela até ressalta que Christian Dominguez sempre a fez se sentir segura, que nunca duvidou que continuasse seu relacionamento com Karla Tarazona.

“Ele sempre me disse que eles tinham ido embora, então eles foram, então eu acreditei nele. Ele me disse que não estava mais com ela, que havia rompido o relacionamento. (...) Mais do que um casal, ele sempre foi meu amigo, ele era minha pata, então infelizmente nessa convivência confundimos as coisas”, disse a jovem, que conta que o romance começou em outubro, mas na verdade eles estavam em flertes desde junho de 2016, quando viajaram para o Chile com a orquestra Domínguez.

“Ele me disse que não estava mais com ela (Karla Tarazona). (Talvez ele tenha mentido para mim? Sim, agora acredite em mim, eu aprendi isso. Eu acreditei nele, acreditei no que ele me disse, como paramos juntos e ele me mostrou que estava me dizendo a verdade. Ele me mostrou em todos os momentos que éramos um casal”, acrescentou.

VOCÊ CHABELIA?

Bastante incrédula, a apresentadora da Magaly TV La Firme perguntou se ela chabelizava Karla Tarazona, verbo que o ex-parceiro de Leonard León criou para definir que Christian Domínguez foi infiel a ele com Isabel Acevedo.

“Eu nunca a chabellié”, respondeu a dançarina com bastante confiança.

