Programa de Karla Tarazona se burla de las últimas declaraciones de Isabel Acevedo: “Era inocente”

La reacción de Karla Tarazona tras declaraciones de Isabel Acevedo. (Foto: composición)

Karla Tarazona fue punto de bromas de sus compañeros de conducción en el programa D’ Mañana. Como se recuerda, Isabel Acevedo apareció este último miércoles 23 de marzo en Magaly TV La Firme para contar su verdad sobre su relación con Christian Domínguez. ¿Qué dijo ka conductora de TV?

En esta entrevista con Magaly Medina, la bailarina aclaró que nunca se metió en la relación del cantante con la conductora de D’ Mañana. Asimismo, aseguró que su inexperiencia por 23 años hizo que le creyera todo al cumbiambero, pues él afirmaba que ya había roto con la madre su hijo recién nacido.

“Yo nunca la chabelié”, fueron las palabras de Isabel Acevedo cuando la periodista le consultó sobre Karla Tarazona, quien se pronunció de forma particular este 24 de marzo en su programa.

Isabel Acevedo dice que creyó en Christian Domínguez porque tenía 23 años. (Video: ATV)

LA PARTICULAR RESPUESTA DE KARLA TARAZONA

El espacio de Panamericana TV, D’ Mañana, inició a las 10:30 am, con total naturalidad apareció la expareja de Christian Domínguez junto a sus demás compañeros, en una edición especial ante la expectativa del partido Perú vs. Uruguay.

En esta ocasión invitaron a la madre de Yoshimar Yotún, María Julia Flores, quien permaneció durante todo el programa. En un momento, Metiche le pregunta, “¿nunca te han chabeliado?”. A lo que ella, entendiendo el significado, respondió que no.

Como se recuerda, Karla Tarazona creó la palabra chabeliar para explicar que Christian Domínguez le fue infiel con Isabel Acevedo.

Sin embargo, esto no quedó ahí, el conductor continuó: “Cuidado con esas que se meten a las casas y luego dicen: Ay, tenía 23 años, era tan inocente que creí todo”, generando la risa de sus compañeras Andriana Quevedo y Karla Tarazona. “Perdón, ¿inocente a los 23?”, cuestionó Adriana. “Sí, bien inocente” , respondió Metiche. “Algunas personas son así, ni modo”, continuó Quevedo.

No contentos con ello, la producción lanzó la canción La Atorranta. “Una canción dirigida para la de 23, La Atorranta”, dijo en conductor ante la risa de Karla, quien no dudó en bailar el tema que en alguna ocasión de la dedicó a Isabel Acevedo. De esta manera, aunque no emitió palabra, la conductora de TV y expareja de Christian Domínguez supo responder a las declaraciones de la bailarina.

La respuesta de Karla Tarazona a Isabel Acevedo. (Video: Panamericana TV)

ISABEL ACEVEDO ASEGURA QUE NO SE METIÓ EN LA RELACIÓN DE KARLA TARAZONA CON CHRISTIAN

Isabel Acevedo fue entrevistada por Magaly Medina este último miércoles 23 de marzo, donde contó detalles de su relación con Christian Domínguez. La joven remarcó que su romance jamás inició cuando el cantante aún seguía con Karla Tarazona. Como se recuerda, la conductora de TV asegura que la bailarina era amiga suya y que incluso le abrió las puertas de su casa, sin embargo, nunca imaginó que la traicionaría con su entonces pareja y padre de su hijo recién nacido.

Sin embargo, Isabel Acevedo asegura todo lo contrario. Incluso, señala que Christian Domínguez siempre la hizo sentir segura, que nunca dudó que seguía su relación con Karla Tarazona.

“A mi Christian siempre me decía que ya no estaban, así fue, entonces yo le creía. Él me decía que ya no estaba con ella, que había roto la relación. (...) Más que una pareja, él siempre fue mi amigo, era mi pata, luego lamentablemente en esa convivencia confundimos las cosas”, contó la joven, quien cuenta que el romance inició en octubre, pero en efecto estaban en coqueteos desde junio del 2016, fecha donde viajaron a Chile con la orquesta de Domínguez.

“Él me decía que ya no estaba con ella (Karla Tarazona). (¿Tal vez me mentía? Sí, a estas alturas créeme que ya aprendí eso. Yo le creí, le creía lo que me decía, como parábamos juntos y él me demostraba que me decía la verdad. Me demostraba en todo momento que éramos un pareja”, acotó.

¿LA CHABELIASTE?

Bastante incrédula, la conductora de Magaly TV La Firme le preguntó si chabelió a Karla Tarazona, verbo que creó la expareja de Leonard León para definir que Christian Domínguez le fue infiel con Isabel Acevedo.

“Yo nunca la chabelié”, respondió la bailarina bastante segura.

Isabel Acevedo sobre su relación con Christian Domínguez: “Yo nunca chabelié a Karla Tarazona”. (Video: ATV)

