Pamela Franco explica por qué su reloj estaba en la casa de Christian Domínguez: “Yo no lo dejé en el departamento”

Pamela Franco aseguró que no dejó el celular en el departamento de Christian Domínguez. (Foto: Captura)

Isabel Acevedo fue entrevistada por Magaly Medina este último miércoles 23 de marzo, donde contó detalles de su relación con Christian Domínguez, luego que se desatara la polémica porque el cumbiambero reveló que terminó con la bailarina porque no lo dejaba ver a su hijo, fruto de su relación con Karla Tarazona.

Durante la entrevista, la coreógrafa recordó uno de los difíciles momentos que pasó con su expareja y señaló que días después que ampayaron al cantante con Pamela Franco, ella fue a recoger las cosas que tenía en el departamento del cumbiambero y se llevó una sorpresa.

“Fui a su casa ese día, saqué todas mis cosas y encontré un reloj en su baño, era el reloj de ella (Pamela Franco) porque luego lo vi en unas fotos”, dijo la popular ‘Chabelita’ en Magaly TV La Firme.

Esto sin duda no ha pasado desapercibido en el mundo del espectáculos y es por ello que, el programa En boca de Todos se enlazó en vivo con Pamela Franco para preguntarle directamente sobre el hecho. “¿Es verdad que era o no era tu reloj?”, le consultó Ricardo Rondón al ver las diferentes portadas de la prensa que generó lo contado por Isabel.

Pese a que hubo fallas técnicas durante la conexión con la cantante, se logró entender que el reloj sí estuvo en el departamento de Christian Domínguez, pero que ella no lo dejó.

“Lo ha mencionado Christian por la mañana. El reloj sí existió, pero no es como se contó. Fue el día del ampay. Ese reloj estaba roto porque se me cayó en el karaoke en el que estábamos. Se lo di a (Christian) y a la hora que nos fuimos pedí mi celular y me olvidé exactamente del reloj” , contó.

“Si no llamé a reclamar mi reloj fue por evitar cosa que en su momento Christian me lo pidió, pero no tenía nada de malo”, agregó.

En otro momento, volvió a recalcar que se lo dio para que lo guarde cuando se le cayó al suelo y se olvidó de pedírselo. “El reloj existió pero yo no lo dejé en el departamento como se ha dado a entender. Christian se lo llevó porque ese día sí estuvimos en el Karaoke y mi reloj estaba roto por eso yo lo encargué“.

Pamela Franco habla del reloj que dejó en el baño de Christian Domínguez. (Video: América TV)

LA VERSIÓN DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SOBRE EL RELOJ

Christian Domínguez tampoco fue ajeno a las últimas declaraciones de Isabel Acevedo y durante la transmisión de América Hoy este 24 de marzo, confirmó lo dicho por su expareja sobre el reloj de Pamela Franco, pero aseguró que él no tenía que darle explicaciones pue ya habían terminado su relación.

“Es cierto que me pide buscar sus cosas, lo poco que tenía en mi departamento y encontró un reloj de Pamela, no tenía que explicarle nada tampoco porque ya habíamos terminado y no solamente era el reloj, sino también su celular porque en ese entonces yo grababa y me llevé en mi casaca su teléfono y su reloj, y hasta su billetera y no me equivoco, pero ya habíamos terminado”, explicó

Christian Domínguez habla del reloj que dejó Pamela Franco en su baño. (Video: América TV)

SEGUIR LEYENDO