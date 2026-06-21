¿Dónde ver España vs Arabia Saudita HOY? Canal TV en Perú del partido por el Grupo H del Mundial 2026

España se mide contra Arabia Saudí por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. - Crédito: AFP

Una nueva oportunidad para España. Después de un estreno deslucido contra la desconocida Cabo Verde, la disciplina nacional liderada por Luis De La Fuente desafiará a una combativa Arabia Saudí, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026. El objetivo prioritario es más que lavarse la cara. Ganar o ganar es la meta.

El enfrentamiento se encuentra fijado para este domingo 21 de junio sobre las 11:00 horas de Perú / 18:00 horas de Europa a través de la transmisión de América TV / DSports / Paramount+. Del mismo modo, Infobae Perú realizará una cobertura digital en su website.

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Rodri no estuvo fino en el duelo contra Cabo Verde. - Crédito: REUTERS

España apareció en la cita global como amplio favorito sobre su modesto rival. Aun así, Cabo Verde no se disminuyó y se plantó con mucho carácter, sorprendiendo por su férreo estilo defensivo, sostenido en gran parte por la seguridad reflejada del portero Vitinha, quien a estas alturas es una celebridad por su histórica exhibición de paradas.

Suyas fueron siete intervenciones claves que frustraron al máximo a una ‘roja’ lastimera, que exageró demasiado en la tenencia del balón, olvidándose de la efectividad en el aparato ofensivo liderado por Mikel Oyarzabal. A pesar del clamoroso empate a cero, catalogado como un revés, los monarcas de Europa mantienen su etiqueta de favoritos a llevarse el Mundial 2026, aunque son conscientes que deben mejorar mucho.

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Arabia Saudí, por contra, inició la Copa del Mundo con un empate 1-1 ante Uruguay en su debut en el Grupo H. El equipo sorprendió al adelantarse con un gol de Abdulelah Al-Amri, pero fue el portero Mohammed Al-Owais quien se convirtió en la figura clave a lo largo del llamativo lance.

Al-Owais realizó nueve atajadas, la mayor cantidad en el torneo FIFA hasta ese momento, frustrando reiteradamente los intentos uruguayos, incluido un remate de Federico Valverde en tiempo añadido. Su actuación permitió que los saudíes sumaran un punto fundamental y alimentó las aspiraciones del equipo de avanzar a la siguiente fase.

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El futbolista Saud Abdulhamid, de Arabia Saudí, durante el partido disputado por su selección el pasado 15 de junio contra la de Uruguay en el Mundial FIFA 2026. - Crédito: EFE

Señales de transmisión del España vs Arabia Saudí por la Copa del Mundo 2026

Los aficionados en Perú podrán acceder al partido entre España y Arabia Saudí del Mundial 2026 utilizando diversos servicios digitales. América TV / América TVGO transmitirá el encuentro en directo a través de la aplicación, lo que permitirá seguirlo desde dispositivos móviles o computadoras sin depender de la televisión tradicional.

Quienes buscan ver todos los partidos del torneo cuentan con la señal de DirecTV y su plataforma DGO para streaming. Además, Infobae Perú ofrecerá cobertura en vivo, con previa, jugadas clave y declaraciones, garantizando información constante del Grupo H y de los demás cruces del campeonato.

Horarios del España vs Arabia Saudí por la Copa del Mundo 2026

Los hinchas del Mundial 2026 aguardan el duelo entre España y Arabia Saudí, que corresponde a la segunda fecha del Grupo H. El horario de inicio varía según el país: en Perú, Colombia y Ecuador se verá a las 11:00 horas, mientras que en Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile el partido comenzará al mediodía.

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Por su parte, los seguidores de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay deberán esperar sintonizar el encuentro a las 13:00 horas. Cada franja horaria permitirá que la afición siga el choque desde distintos puntos del continente.

Alineaciones probables del España vs Arabia Saudí por la Copa del Mundo 2026

- España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodrigo, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams.

- Arabia Saudí: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Abdulelah Alamri, Moteb Al-Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Mohammed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Breikan, Musab Al-Juwayr.