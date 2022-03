Productor peruano le pide humildad a Stephanie Cayo y ella le responde: “Enfócate en ti”

Stephanie Cayo responde a críticas de productor de películas. (Foto: Instagram)

Stephanie Cayo ha sido presa de críticas después de protagonizar la cinta Hasta que nos volvamos a encontrar, primera película peruana realizada para Netflix. A esta ola se sumó el productor de películas y cortos animados Juan Limo, quien no dudó en pedirle humildad a la actriz tras compartir el último mensaje de la también cantante, donde señaló que las críticas no le afectan porque estaba acostumbrada al bullying desde el colegio.

Ante ello el productor de Kanito, corto animado peruano ganador del concurso nacional de cortometrajes en el 2015, señaló que desde hace mucho tiempo está intentando realizar una cinta animada, pero no cuenta con el apoyo que ella goza.

“Cómo te explico Stephanie Cayo que mis amigos y yo venimos años intentando hacer una película animada. Y a ustedes Netflix les da la oportunidad sólo con el único mérito de pertenecer a la argolla audiovisual peruana. Un poco más de humildad te haría entender mejor las críticas”, escribió el realizador en Twitter, el cual no tardó en ser viralizado y llegó a ojos de la actriz, quien de inmediato compartió la publicación y le respondió.

RESPUESTA DE STEPHANIE CAYO A PRODUCTOR PERUANO

“Lamento que no hayas tenido la oportunidad tenido la oportunidad y entiendo tu sentir, pero eso no te da derecho de menospreciar el trabajo, la lucha o éxito de los demás. Hay que alimentar los sueños de los demás. La gente que lucha no para, ni habla mal del éxito de los demás”, indicó la protagonista Hasta que nos volvamos a encontrar.

Asimismo, le pidió tener más empatía con los que sí logran sus sueños, y desearles lo mejor siempre. “La unión y empatía va a ser más efectiva en tu carrera que la frustración o los celos. Si supieras cuántas veces me han dicho que no. No tienes ni idea”, señaló.

Finalmente le pidió que se enfoque en sus metas y no se detenga en lo que otros logran y él no. “Te deseo lo mejor, ojalá la vida te enseñe más a enfocarte en lo que quieres conseguir no te detengas en por qué los otros consiguieron lo que querían y tú no. Enfócate en ti y sigue alimentando tu mente de cosas positivas porque el carácter y el aguante tiene mucho que ver en esta carrera”, concluyó.

EL MENSAJE QUE ENOJÓ AL PRODUCTOR DE PELÍCULAS

Como se recuerda, Stephanie Cayo respondió el último martes 21 de febrero a sus detractores, a quienes pidió que se vayan a trabajar en lugar de perder su tiempo criticando.

“Chicos, yo estoy acostumbrada a que me hagan bullying desde el colegio. Esto no es nuevo para mí, toda mi vida me he reído porque siempre me ha parecido que si hablan de ti están atrás tuyo, y uno debe mirar hacia adelante. Ríanse de lo que gusten, yo me reiré de ustedes. Incluso hasta de mí misma”, escribió en Instagram.

“Respeto a las críticas de Twitter, les reitero: salgan de Twitter y póngase a trabajar, o a hacer otra película. ¡Vamos! Eso sí necesitamos, más peruanos haciendo cosas bonitas por nuestro país. Incentivar el odio entre peruanos debe dejarles un vacío grande. Mejor póngase a hacer cosas por ustedes mismos…”.

La joven en esta publicación aprovechó para defender a su amigo Bruno Ascenzo, director de la cinta Hasta que nos volvamos a encontrar.

“Y dejen a mi amigo Bruno (Ascenzo) tranquilo, que es maravilloso director y escritor. Repito, si vas a hablar, muéstrame algo que hayas hecho, que hayas sacrificado tu vida, luchad por años y luego hablamos. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Póngase a trabajar”, concluyó su publicación.

JUAN LIMO ES CREADOR DEL CORTO ANIMADO KANITO

Juan Limo es el creador del corto animado ‘Kanito: La primera Batalla’, producto que ganó un concurso nacional en el 2015, organizado por el Ministerio de Cultura del Perú.

“‘Kanito: La primera Batalla’ se sitúa en una Lima del futuro, golpeada por los mismos actos de violencia y corrupción que la han venido azotando durante tantos años. Si hay algo que resalta de este proyecto es la notoria dedicación con el que fue realizado durante poco más de dos años”, según explicó el productor en Útero.pe.

Kanito ganó un concurso de cortos en el 2015.

