Samahara Lobatón dedica emotivo mensaje a Youna por el Día del Padre, pese a reciente ruptura: “Gracias por estar”

La relación entre Samahara Lobatón y Youna ha experimentado varias etapas públicas marcadas por rupturas, intentos de reconciliación y una constante: el compromiso compartido con su hija. Aunque los desacuerdos y la distancia geográfica pusieron fin al vínculo sentimental, ambos optaron por mostrar un trato cordial, especialmente en fechas significativas como el Día del Padre.
En la madrugada de esa jornada, Lobatón usó sus historias de Instagram para publicar una fotografía junto a Youna y su hija, capturada durante su último viaje familiar a Disney. El mensaje que acompañó la imagen resumió el tipo de relación que mantienen actualmente, centrada en la coparentalidad.
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“Feliz día Youna. Gracias por estar para mí y mis hijos. Te amamos y te deseamos una larga vida para que siempre puedas cuidar a tu hermosa hija”, escribió la influencer, en un claro reconocimiento al rol del barbero en la vida de su hija.
El tono cálido del saludo no solo destacó la disposición de ambos a sostener la cercanía por el bienestar de la menor, sino que también aportó un matiz emotivo por la referencia al estado de salud de Youna.
La publicación generó numerosas reacciones positivas entre sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como una muestra de madurez y respeto mutuo, pese a que la relación de pareja no prosperó.
La joven, hija de Melissa Klug, ha compartido públicamente que la relación sentimental con Youna terminó, pero que el lazo como padres se mantiene. A lo largo de diversas entrevistas y publicaciones, ha insistido en que la prioridad es la estabilidad de su hija y que las diferencias personales no afectarán la crianza compartida.
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Samahara anunció que no se casará con Youna
El futuro sentimental entre Lobatón y Youna también fue tema de conversación tras la salida de la influencer del reality ‘La Granja VIP’. En una entrevista con Samuel Suárez y Ric La Torre, Lobatón aclaró el panorama sobre los rumores de boda. Entre lágrimas, la joven confirmó que no habrá matrimonio en el corto plazo, explicando que la decisión no responde a una pelea, sino a la realidad práctica de vivir en países distintos.
“Me vienen preguntando hace bastante tiempo, si me voy a casar desde que he salido de la granja y creo que es el momento ya de aclararlo. No me voy a casar”, declaró la influencer.
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Agregó que la vida de Youna se desarrolla en Estados Unidos, mientras que ella está establecida en Perú, lo que dificulta cualquier intento de mantener una relación a distancia. “Lo que da por el momento es que yo me quedo en Perú y él en Estados Unidos y es complicado para ambos tener una relación a larga distancia. Ya lo hemos intentado, no ha funcionado”, sostuvo.
Pese a la decisión, Lobatón recalcó que el cariño y el respeto mutuo permanecen. “Youna sabe que yo lo amo muchísimo y yo sé el amor que él me tiene”, indicó. La joven evitó descartar una reconciliación a futuro, pero enfatizó que, en el presente, ambos se enfocan en el bienestar de su hija y en mantener una relación funcional como padres.
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La experiencia de Samahara Lobatón y Youna evidencia cómo la madurez y el diálogo pueden permitir que dos personas, pese a sus diferencias y la distancia, sostengan una coparentalidad activa y positiva para su hija.
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