¿A qué hora ver el España vs Arabia Saudita HOY en el Perú? Horario del partido por fecha del Grupo H en el Mundial 2026

La selección de España afrontará este domingo un duelo clave ante Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El encuentro aparece como una oportunidad para que el seleccionado español corrija el paso tras un estreno sin goles y vuelva a ordenarse en una zona que arrancó muy pareja.
En Perú, el partido se disputará a las 11:00 a. m. y podrá seguirse en vivo por Disney+ Plan Premium. La cita en Atlanta llega con presión para España, que necesita un triunfo para mejorar su situación en la tabla luego de un debut sin el resultado esperado.
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La jornada de este domingo también incluirá el cruce entre Uruguay y Cabo Verde en Miami. Con dos empates en la fecha inicial, el Grupo H comenzó sin diferencias y cada punto puede terminar siendo determinante para la clasificación.
A qué hora juegan España y Arabia Saudita
El choque entre España y Arabia Saudita se jugará el domingo 21 de junio en Atlanta. El inicio está programado para las 11:00 a. m. en Perú, dentro del calendario correspondiente a la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026.
Además del horario peruano, el encuentro comenzará a las 10:00 en México; a las 11:00 en Colombia y Ecuador; a las 12:00 en Chile; y a las 13:00 en Argentina y Uruguay. En España, el pitazo inicial está previsto para las 18:00.
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El escenario será el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un recinto que en el fixture del grupo también figura como sede del debut de España. En ese mismo estadio, el seleccionado europeo no logró romper el cero en su primera presentación.
Con el desarrollo de la segunda fecha, la zona continuará el mismo domingo con el partido entre Uruguay y Cabo Verde en Miami, también determinante para el orden de posiciones de un grupo que arrancó con igualdad.
Dónde ver el España vs. Arabia Saudita en vivo desde Perú
En Perú, la transmisión del España vs. Arabia Saudita estará disponible por Disney+ Plan Premium. La señal está contemplada para el público de Perú y otros países de la región, según la grilla informada para este encuentro.
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La programación del Grupo H mantiene la atención puesta en la resolución de la segunda jornada, con España obligado a sumar de a tres para no ceder terreno en una tabla que comenzó sin ganadores.
En la previa, el equipo español llega con la necesidad de transformar su dominio de juego en goles. En ese marco, se espera que Lamine Yamal tenga mayor participación tras haber jugado solo algunos minutos en el primer partido, una variante que podría aportar desequilibrio en el ataque.
Del lado saudí, el foco estará en la capacidad para sostener un planteo competitivo y aprovechar sus momentos en campo rival. En ofensiva, uno de los nombres señalados como pieza determinante es Salem Al-Dawsari.
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Cómo les fue en la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026
La primera jornada del Grupo H se disputó el lunes 15 de junio y dejó dos empates, lo que instaló paridad desde el inicio. España igualó 0-0 ante Cabo Verde en Atlanta, en un partido en el que no pudo superar al arquero Vozinha.
Arabia Saudita, por su parte, empató 1-1 con Uruguay en Miami. El punto le permitió iniciar el torneo con suma, pese a un rendimiento que fue calificado como bajo en su presentación.
Con esos resultados, España llegará al segundo compromiso con la urgencia de ganar para reacomodarse en la clasificación y recuperar sensaciones. Arabia Saudita, en tanto, afrontará el encuentro con la expectativa de mantenerse en carrera en una zona que también comparten Uruguay y Cabo Verde.
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Como antecedente entre ambas selecciones, el último enfrentamiento mencionado se remonta al 7 de septiembre de 2012, en un amistoso internacional que terminó 5-0 para España, con dos goles de Pedro y tantos de Santi Cazorla, Xavi Hernández y Fernando Torres.
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