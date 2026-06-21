Municipalidad de Lima anuncia reapertura del tránsito vehicular en el Centro Histórico desde hoy

La Municipalidad Metropolitana de Lima informa, mediante un comunicado, el restablecimiento de la circulación vehicular regular en el perímetro del Centro Histórico. La medida se tomó para favorecer las actividades turísticas y comerciales. | Canal N

Luego de anunciar que se restringiría el tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima entre el 19 y el 22 de junio a causa de marchas convocadas por Juntos por el Perú en el marco del conteo de votos de la segunda vuelta, la Municipalidad de Lima anunció la reapertura del tránsito en la zona a partir de hoy.

“A fin de favorecer el normal desarrollo de las actividades turísticas, culturales, comerciales, religiosas, gastronómicas y recreativas propias del Centro Histórico de Lima; por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, a partir de las 00:00 horas del domingo 21 de junio de 2026, se restableció la circulación vehicular regular dentro del perímetro delimitado”, indica un comunicado emitido esta mañana por la Municipalidad de Lima.

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Según el anuncio emitido por el gobierno local, la zona indicada está delimitada por la av. Tacna, av. Garcilaso de la Vega, av. 9 de Diciembre, av. Miguel Grau, jr. Paruro, jr. Amazonas y el contorno al río Rímac.

La Municipalidad de Lima abrió una consulta pública para que los ciudadanos opinen sobre el proyecto de remodelación de la Plaza Mayor. (Andina)

A pesar de la decisión de la Municipalidad de Lima de aperturar el Centro Histórico al tránsito vehicular, también comunicó que la presencia policial en la zona se mantendrá “para el resguardo del orden y la seguridad”, ademá de que “en el mencionado perímetro se mantendrán las acciones puntuales que pueda adoptar la Policía Nacional del Perú, conforme a sus competencias, por razones de seguridad, orden público y transitabilidad.”.

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La administración de Reggiardo también recordó que desde el año 2023 el Centro Histórico de Lima es “una zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas” al estar catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y advirtió. “Ante cualquier nueva convocatoria de movilización en el Centro Histórico de Lima, actuaremos conforme a ley, respetando el principio de autoridad”.

¿Por qué se cerró el tránsito en el Centro de Lima?

La decisión municipal establecía controles especiales en diversas vías del Centro Histórico, espacio que concentra edificios públicos, actividades comerciales y monumentos de valor patrimonial. Las autoridades locales indicaba que la intervención responde a criterios de seguridad y protección del patrimonio urbano.

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La medida abarca un amplio perímetro del Cercado de Lima delimitado por avenidas y jirones estratégicos.

El mapa difundido el pasado 19 de junio por la comuna identificaba una zona cerrada al tránsito regular de vehículos y corredores destinados al flujo vehicular. La disposición permanecerá vigente durante todo el periodo señalado en el comunicado oficial.

La municipalidad precisó que la decisión se tomó a raíz de las movilizaciones anunciadas por la agrupación política Juntos por el Perú.

¿Qué dijo Renzo Reggiardo sobre la protesta de Juntos por el Perú?

Ante la inminencia de la protesta, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, emitió un mensaje contundente dirigido tanto a los organizadores como a quienes participarán en la marcha. Reggiardo afirmó que su administración no otorgará “ninguna tregua a los violentos”, subrayando la decisión de mantener una política de principio de autoridad frente a cualquier intento de alterar el orden público.

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Durante una actividad pública, el burgomaestre resaltó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) seguirá aplicando medidas de seguridad para impedir hechos de violencia, y justificó el cierre temporal del Centro Histórico como parte de las acciones preventivas.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 8 de mayo, en la que se captó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una entrevista con EFE, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

“No vamos a darle ninguna tregua a los violentos, a aquellos que quieren destruir nuestra ciudad capital porque de ninguna manera lo vamos a permitir en esta gestión”, afirmó el burgomaestre.

Reggiardo insistió en que quienes deseen manifestarse podrán hacerlo fuera del perímetro restringido, advirtiendo que quienes insistan en ingresar al centro deberán asumir “las consecuencias” previstas por la normativa vigente.

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