Municipalidad de Lima anuncia reapertura del tránsito vehicular en el Centro Histórico desde hoy

Luego de anunciar que se restringiría el tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima entre el 19 y el 22 de junio a causa de marchas convocadas por Juntos por el Perú en el marco del conteo de votos de la segunda vuelta, la Municipalidad de Lima anunció la reapertura del tránsito en la zona a partir de hoy.
“A fin de favorecer el normal desarrollo de las actividades turísticas, culturales, comerciales, religiosas, gastronómicas y recreativas propias del Centro Histórico de Lima; por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, a partir de las 00:00 horas del domingo 21 de junio de 2026, se restableció la circulación vehicular regular dentro del perímetro delimitado”, indica un comunicado emitido esta mañana por la Municipalidad de Lima.
PUBLICIDAD
Según el anuncio emitido por el gobierno local, la zona indicada está delimitada por la av. Tacna, av. Garcilaso de la Vega, av. 9 de Diciembre, av. Miguel Grau, jr. Paruro, jr. Amazonas y el contorno al río Rímac.
A pesar de la decisión de la Municipalidad de Lima de aperturar el Centro Histórico al tránsito vehicular, también comunicó que la presencia policial en la zona se mantendrá “para el resguardo del orden y la seguridad”, ademá de que “en el mencionado perímetro se mantendrán las acciones puntuales que pueda adoptar la Policía Nacional del Perú, conforme a sus competencias, por razones de seguridad, orden público y transitabilidad.”.
PUBLICIDAD
La administración de Reggiardo también recordó que desde el año 2023 el Centro Histórico de Lima es “una zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas” al estar catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y advirtió. “Ante cualquier nueva convocatoria de movilización en el Centro Histórico de Lima, actuaremos conforme a ley, respetando el principio de autoridad”.
¿Por qué se cerró el tránsito en el Centro de Lima?
La decisión municipal establecía controles especiales en diversas vías del Centro Histórico, espacio que concentra edificios públicos, actividades comerciales y monumentos de valor patrimonial. Las autoridades locales indicaba que la intervención responde a criterios de seguridad y protección del patrimonio urbano.
PUBLICIDAD
El mapa difundido el pasado 19 de junio por la comuna identificaba una zona cerrada al tránsito regular de vehículos y corredores destinados al flujo vehicular. La disposición permanecerá vigente durante todo el periodo señalado en el comunicado oficial.
La municipalidad precisó que la decisión se tomó a raíz de las movilizaciones anunciadas por la agrupación política Juntos por el Perú.
¿Qué dijo Renzo Reggiardo sobre la protesta de Juntos por el Perú?
Ante la inminencia de la protesta, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, emitió un mensaje contundente dirigido tanto a los organizadores como a quienes participarán en la marcha. Reggiardo afirmó que su administración no otorgará “ninguna tregua a los violentos”, subrayando la decisión de mantener una política de principio de autoridad frente a cualquier intento de alterar el orden público.
PUBLICIDAD
Durante una actividad pública, el burgomaestre resaltó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) seguirá aplicando medidas de seguridad para impedir hechos de violencia, y justificó el cierre temporal del Centro Histórico como parte de las acciones preventivas.
“No vamos a darle ninguna tregua a los violentos, a aquellos que quieren destruir nuestra ciudad capital porque de ninguna manera lo vamos a permitir en esta gestión”, afirmó el burgomaestre.
Reggiardo insistió en que quienes deseen manifestarse podrán hacerlo fuera del perímetro restringido, advirtiendo que quienes insistan en ingresar al centro deberán asumir “las consecuencias” previstas por la normativa vigente.
PUBLICIDAD
Más Noticias
¿A qué hora ver el España vs Arabia Saudita HOY en el Perú? Horario del partido por fecha del Grupo H en el Mundial 2026
El segundo compromiso de la ‘Roja’ ante Arabia Saudita llega tras el 0-0 con Cabo Verde y con la tabla igualada, un escenario que convierte cada punto en un factor decisivo para sostener la candidatura
Sin licitación ni intermediarios: Gobierno fija precios del arroz para frenar el paro agrario, pero otro cultivo se calienta
La compra estatal de arroz por parte del MIDAGRI busca contener la caída del precio del grano, sostener a los productores y estabilizar el mercado interno
ProInversión rechaza abandono a Petroperú y asegura atención a todas las alertas: más de 150 comunicaciones fueron evaluadas
La petrolera estatal remitió entre abril y junio reportes sobre riesgos operativos, financieros y de abastecimiento en el proceso de reorganización
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Estudiantil CNI HOY? Partido por la Copa de la Liga 2026
El conjunto ‘cervecero’ intentará sorprender al ‘vendaval de la selva’ para dar un paso grande en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda. Conoce los detalles del cotejo
¿Dónde ver Bélgica vs Irán HOY? Canal TV del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026
Ambas selecciones llegan a este encuentro tras igualar en su debut, luego de remontar un marcador adverso. Consulta aquí cómo ver el duelo en vivo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD