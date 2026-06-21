¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Estudiantil CNI HOY? Partido por la Copa de la Liga 2026

A qué hora Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026.

El estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto será el epicentro este domingo 21 de junio del enfrentamiento entre Sporting Cristal y Estudiantil CNI, correspondiente a la fecha 2 del grupo J de la Copa de la Liga 2026. El partido se presenta como una prueba exigente para ambos, en un grupo donde cada unidad puede ser fundamental para avanzar a la siguiente fase.

La expectativa recae especialmente sobre el cuadro ‘celeste’, que tuvo un debut agridulce en la jornada inicial del torneo. Y es que el equipo dirigido por Roberto Mosquera empató 1-1 con Comerciantes FC en un enfrentamiento que lo empezó ganando con el gol de Jair Moretti, aunque Antonio Acosta colocó la igualdad para la ‘fuerza emprendedora’.

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Este resultado con el elenco de Liga 2, el conjunto ‘rimense’, que en su mayoría contó con jugadores jóvenes, mostró un gran juego de posesión (57%), pero no fue capaz de tener la eficacia ni la profundidad para hacerse con el triunfo.

El cuadro 'celeste' empató 1-1 con su rival de turno en Iquitos - Crédito: Bicolor .

Por su parte, Estudiantil CNI afronta el compromiso en Tarapoto con la urgencia de recuperarse tras una derrota en su estreno. El equipo de Iquitos no logró sumar en la primera fecha y perdió por 3-1 ante Unión Comercio, mostrando dificultades para materializar las chances generadas y dejando espacios en defensa que fueron bien aprovechados por su rival.

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La caída inicial obliga al comando técnico de Pablo Bossi a realizar ajustes, buscando mayor solidez táctica y efectividad en los metros finales. Entre los jugadores más destacados del ‘vendaval de la selva’ se encuentran Nelinho Quina, Alfredo Rojas, Edson Aubert, Cristian Lasso y Pablo Bueno. Todos con amplia experiencia en la Liga 1 y con minutos para intentar dar el golpe en casa.

Eso sí, la irregularidad ha hecho que Estudiantil CNI ceda terreno en el grupo B de la Liga 2 2026, del que se ubica en el sétimo puesto con nueve puntos, a siete del líder, Comerciantes FC.

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Estudiantil CNI buscará conseguir un triunfo ante Sporting Cristal para seguir con vida en la Copa de la Liga 2026. - créditos: Estudiantil CNI

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Estudiantil CNI?

El Sporting Cristal vs Estudiantil CNI está programado para el domingo 21 de junio en el estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto. El inicio será a las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), la transmisión comenzará a las 16:30 horas.

Para quienes sigan el partido desde Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, el horario asignado es a las 17:30 horas, mientras que en México el inicio será a las 14:30 horas. En España, la transmisión estará disponible a las 22:30 horas.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026?

El partido entre Sporting Cristal y Estudiantil CNI, válido por la segunda fecha del grupo J de la Copa de la Liga 2026, se podrá ver a través del canal de YouTube, Bicolor+. La transmisión abarca todos los encuentros del certamen.

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De la misma manera, la página web de Infobae Perú ofrecerá cobertura integral del evento, con información previa, seguimiento en tiempo real y declaraciones de los protagonistas. ¡No te lo pierdas!

Así se jugará la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal vs Estudiantil CNI: posibles alineaciones

Sporting Cristal: César Bautista, Duham Ballumbrosio, Alejandro Pósito, Leonardo Díaz, Fabrizio Lora, Yamir del Valle, Ian Wisdom, Catriel Cabellos, Cristian Benavente, Jair Moretti y Diego Otoya DT: Roberto Mosquera

Estudiantil CNI: Alessandro Stein, Matías Villalta, Ronald Vega, Nelinho Quina, Kevin Aponte, Alfredo Rojas, Josué Torres, Diego Cuadros, Edgar Santillán, Pablo Labrín y José Luis García. DT: Pablo Bossi