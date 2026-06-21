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¿Dónde ver Bélgica vs Irán HOY? Canal TV del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Ambas selecciones llegan a este encuentro tras igualar en su debut, luego de remontar un marcador adverso. Consulta aquí cómo ver el duelo en vivo

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Dónde ver Bélgica vs Irán en Perú HOY: canal TV del partido por la fecha 2 del Mundial 2026.
Dónde ver Bélgica vs Irán en Perú HOY: canal TV del partido por la fecha 2 del Mundial 2026.

Bélgica e Irán jugarán por la segunda fecha del Grupo G en el Mundial 2026. El encuentro tendrá lugar el domingo 21 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. A continuación, los detalles para ver el partido en vivo.

Horarios del Bélgica vs Irán

Este partido comenzará a las 14:00 horas de Perú, a las 21:00 horas de Bélgica y 22:30 horas de Irán. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 13:00 horas de México; a las 14:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 15:00 horas de Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile; y a las 16:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Dónde ver Bélgica vs Irán

En Sudamérica, la transmisión en vivo estará a cargo de D Sports (DirecTV) y también se podrá ver por streaming a través de DGO para Perú, Colombia y Ecuador.

En México, el partido estará disponible en la plataforma de streaming ViX Premium. En Estados Unidos, la emisión será en inglés por FS1 y en español a través de Telemundo y Peacock Premium Plus.

Además, la cobertura digital incluirá actualizaciones en la web de Infobae Perú, donde los usuarios podrán encontrar información previa, el seguimiento minuto a minuto y datos complementarios sobre el desarrollo del encuentro.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Bélgica empató con Egipto en su debut

Bélgica igualó 1-1 ante Egipto en su debut en el Mundial 2026, en un partido disputado en el Estadio de Seattle por el Grupo G. El equipo europeo comenzó en desventaja tras el gol de Emam Ashour a los 19 minutos, luego de una jugada iniciada por Mohamed Salah por la banda derecha.

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Egipto estuvo cerca de ampliar la diferencia durante el primer tiempo, pero Thibaut Courtois evitó nuevas caídas en su arco. En la segunda mitad, Bélgica logró el empate gracias a un autogol de Mohamed Hany, quien, al disputar un balón con Romelu Lukaku en el área, envió el balón a su propia portería.

Irán también empató con Nueva Zelanda

Irán empató 2-2 frente a Nueva Zelanda en su primer partido del Grupo G del Mundial 2026. El equipo iraní comenzó en desventaja tras el gol de Elijah Just, quien abrió el marcador para los neozelandeses a los 7 minutos tras una jugada iniciada por Chris Wood.

La escuadra de Asia logró igualar el encuentro con un tanto de Ramin Rezaeian a la media hora, aprovechando una serie de rebotes en el área. Nueva Zelanda volvió a ponerse arriba en el marcador con el segundo gol de Just, quien selló su doblete tras una combinación con Chris Wood.

En la segunda parte, Mohammad Mohebbi marcó de cabeza el empate definitivo para los iraníes, luego de conectar un centro y enviar el balón al poste antes de que cruzara la línea. El empate deja a Irán y Nueva Zelanda con un punto, igualando a Bélgica y Egipto, que también empataron en su debut.

Mundial 2026 - Irán 2 - Nueva Zelanda 2 - ES

Posibles alineaciones

- Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Koni de Winter, Arthur Theate, Joaquin Seys; Youri Tielemans, Amadou Onana; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; y Romelu Lukaku. DT: Rudi García.

- Irán: Alireza Beiranvand; Amin Hazbavi, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Omid Noorafkan, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi; Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun; y Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei.

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