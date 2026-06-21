¿Dónde ver Sporting Cristal vs CNI de Iquitos HOY?: Canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga. Crédito: Sporting Cristal/CNI

Sporting Cristal vuelve a la acción en la Copa de la Liga con la obligación de sumar su primera victoria en el torneo cuando visite a CNI de Iquitos por la fecha 2. El cuadro dirigido por Roberto Mosquera afronta este compromiso tras un debut irregular, en el que igualó 1-1 frente a Comerciantes FC, actual líder de su grupo en la Liga 2. En cambio, el conjunto amazónico llega golpeado luego de caer por 3-1 ante Unión Comercio en su primera presentación.

El duelo se disputará en el estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto, escenario que será testigo de un choque clave para las aspiraciones de ambos equipos en la competencia. Mientras Cristal busca imponer su jerarquía para encaminar su clasificación, CNI intentará hacerse fuerte en condición de local y reponerse de su debut adverso en el certamen.

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Sporting Cristal vs CNI de Iquitos: canal TV del partido

La transmisión en vivo del partido entre Sporting Cristal y CNI de Iquitos estará a cargo de Bicolor+, el servicio oficial de la FPF para la Copa de la Liga 2026. Los hinchas tendrán la opción de seguir el juego de forma gratuita mediante su canal de YouTube, plataforma que viene emitiendo todos los compromisos del torneo.

Asimismo, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento completo que incluirá la previa, el minuto a minuto en directo, goles, polémicas, testimonios de los jugadores y el análisis del resultado entre el cuadro rimense y el conjunto amazónico.

Sporting Cristal asume su segundo desafío en esta Copa de la Liga 2026.

Sporting Cristal vs CNI de Iquitos: horario del partido

De acuerdo con el fixture oficial de la Copa de la Liga 2026, Sporting Cristal y Estudiantil CNI se enfrentarán este domingo 21 de junio a las 15:30 (hora peruana). El escenario de este compromiso será el Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto, un duelo que promete ser crucial para las pretensiones de ambos clubes en el Grupo J, ya que necesitan los puntos con urgencia para meterse en la pelea por la clasificación.

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Sporting Cristal vs CNI de Iquitos: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Bautista; Duham Ballumbrosio, Alejandro Pósito, Leonardo Díaz, Fabrizio Lora; Ian Wisdom, Catriel Cabellos, Yamir Uculmana; Cristian Benavente, Jair Moretti y Diego Otoya Otoya.

CNI de Iquitos: Alessandro Stein; Matías Villalta, Kevin Aponte, Nelinho Quina, Ronald Vega; Alfredo Rojas, Josué Torres, Jose García; Pablo Labrín, Edgar Santillán y Diego Cuadros.

Sporting Cristal visita a CNI de Iquitos por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026.

¿Cómo llega Sporting Cristal al partido?

El debut de Sporting Cristal en el torneo dejó un sabor agridulce tras igualar 1-1 frente a Comerciantes FC. Aunque los ‘celestes’ se pusieron en ventaja con una anotación de Jair Moretti, la falta de solidez para mantener el resultado les costó el triunfo, lo que ahora los presiona a sumar de a tres de inmediato para mantenerse firmes en la pelea por el Grupo J.

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Para este certamen, la institución ‘rimense’ ha optado por darle rodaje a sus canteranos y a aquellos jugadores con menos continuidad en la plantilla principal. Sin embargo, la presión en el club no disminuye y el objetivo sigue siendo pelear arriba; por ello, conseguir un triunfo en Tarapoto es clave para afrontar la jornada final con altas probabilidades de clasificar.

Sporting Cristal empató 1-1 con Comerciantes FC en su debut. Crédito: Prensa SC

¿Cómo llega CNI de Iquitos al partido?

CNI afronta la Copa de la Liga como uno de los representantes de la Liga 2 y con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del campeonato. El cuadro de Iquitos considera este torneo una vitrina importante para demostrar su crecimiento y competir frente a instituciones históricas del fútbol peruano.

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Sin embargo, su estreno estuvo lejos de lo esperado. El cuadro amazónico cayó por 3-1 frente a Unión Comercio en la primera jornada del Grupo J y quedó obligado a sumar ante Sporting Cristal para no comprometer sus opciones de clasificación. Con el respaldo de su público y las condiciones de la selva como aliados, CNI intentará recuperarse y dar el golpe.

CNI cayó por 3-1 frente a Unión Comercio en su debut en la Copa de la Liga. Crédito: Prensa club