Perú

Gabriel Calvo se pronuncia tras su separación de Majo con Sabor y sus recientes declaraciones: “Todas las rupturas golpean”

El actor se pronunció luego de que la influencer confirmara el fin de su romance y diera detalles de su separación, dejando entrever malos momentos juntos

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Un hombre con camisa verde, bigote y mano en la barbilla y una mujer con diadema gris, collar de cuentas y overol morado con estampado de hongos
Gabriel Calvo, a la izquierda, y Majo con Sabor, a la derecha, en una imagen compuesta que los muestra individualmente tras el anuncio de su separación.

El actor peruano Gabriel Calvo rompió el silencio luego de la confirmación pública del fin de su relación con María José Vigil, conocida como Majo con Sabor. Tras las declaraciones de la influencer en el programa ‘Magaly TV, La Firme’, en las que reconoció que no tuvo una experiencia positiva durante la relación, Calvo optó por responder a través de una entrevista exclusiva concedida a Trome.

“Todas las rupturas golpean. Sería mentir decir que la ruptura de una relación que yo considero importante no me ha afectado,” sostuvo Gabriel Calvo en la conversación con el medio peruano. El actor reconoció que el quiebre sentimental tuvo un impacto en su vida personal, pero eligió no dar detalles sobre los motivos de la separación.

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A lo largo de la entrevista, Calvo subrayó el respeto que mantiene hacia Majo con Sabor, afirmando que prefiere proteger la privacidad de ambos y no profundizar en episodios delicados de la relación.

Imagen dividida mostrando a Majo con Sabor hablando a un micrófono y Gabriel Calvo mirando hacia arriba, con un titular de televisión en la parte inferior.
Majo con Sabor se pronuncia en exclusiva sobre su relación con Gabriel Calvo, revelando los detalles detrás de su dolorosa separación que incluyó celos y lágrimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
“Respeto la relación que tuvimos. A ella la respeto mucho, le tengo un gran cariño y, evidentemente, la quiero. Pero justamente por respeto a esa historia que compartimos, prefiero no ahondar ni decir nada más. Es por mi paz y la de los demás”, señaló el actor en las declaraciones recogidas por Trome.

Para Gabriel Calvo, los rumores o comentarios externos no logran modificar su perspectiva. “La gente puede pensar, especular o crear su propia historia. Tengo tantos años en esto que sé perfectamente que, por más que trate de decir algo o no decir nada, la gente ya tiene una versión formada. Yo solo le deseo lo mejor a ella”, concluyó.

Gabriel Calvo. YouTube: Nadie se salva
Gabriel Calvo. YouTube: Nadie se salva

Las declaraciones de Majo con Sabor tras su separación de Gabriel Calvo

En una reciente entrevista televisiva, Majo con Sabor abordó las razones detrás de la ruptura y expuso el desgaste emocional vivido en la última etapa de la relación. La creadora de contenido explicó que durante al menos un mes la convivencia se volvió insostenible, lo que derivó en discusiones frecuentes y episodios de llanto.

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“Yo creo que ya llevábamos mal un buen tiempo, o sea, un mes así. Ya en ese mes la pasé horrible, lloré, o sea, por cualquier pelea absurda y ya esa pelea para mí era una ruptura”, expresó la influencer en diálogo con el programa conducido por Magaly Medina.

Además, la joven relató que la relación comenzó a interferir en otros aspectos de su vida social. De acuerdo con su testimonio, el distanciamiento de amistades y personas cercanas fue un efecto colateral del conflicto sentimental. “El día que yo me percaté tanto por la relación que perdí muchas cosas al costado. O sea, me alejé de amigos, amigas. Algo que sí puedo tener claro es que nunca puedes perder lo que tú eres, nunca”, compartió Majo con Sabor en la misma entrevista.

Majo con Sabor rompió su silencio sobre el fin de su romance con Gabriel Calvo y aseguró que ambos atravesaban etapas muy distintas de la vida. La influencer confesó que soñaba con casarse y tener hijos, mientras que el actor ya había vivido esas experiencias. ATV/ Magaly TV La Firme.

El contraste de etapas vitales entre ambos resultó determinante. Majo enfatizó que mientras ella tenía expectativas de construir una familia y vivir nuevas experiencias, Gabriel Calvo ya había formado una familia en el pasado y tenía hijos. “O sea, él ya tiene una vida estructurada, ya ha vivido cincuenta años. Yo quiero casarme. Entonces son cosas que él ya las vivió y yo no”, declaró la influencer, detallando la diferencia de prioridades que los separó.

Cuando se le preguntó por la posibilidad de reconciliación, la influencer descartó esa opción y confirmó que la decisión es definitiva. “Sí. Nunca lo hice público porque yo sabía que había algo de por medio, pero esta vez lo hice público y lo hice bastante rápido porque dije: ‘No, es ahora o nada’”, sentenció.

Las palabras de Gabriel Calvo y Majo con Sabor reflejan el impacto emocional que dejó la separación, así como la voluntad de ambos por mantener la privacidad sobre los motivos internos del quiebre. Con estas declaraciones, tanto el actor como la influencer buscaron cerrar el capítulo mediático de su historia y enfocar sus energías en sus respectivos proyectos personales.

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