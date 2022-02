Pamela Franco no descarta tener un segundo hijo con Christian Domínguez: “De que puedo, puedo”

Pamela Franco ha conversado con Christian Domínguez para agrandar la familia. (Foto: Captura TV/ Instagram)

Este jueves 17 de febrero, Pamela Franco se presentó en el set de En boca de todos para cantar con su agrupación “Puro Sentimiento”. Sin embargo, no pudo evitar las preguntas sobre el reciente regalo que le dio su pareja Christian Domínguez.

Recordemos que el cantante reveló haberle comprado un departamento a la madre de su última hija. “Sí, es verdad (que regaló un departamento) a mi señora. Ella me permite vivir con ella porque se lo regalé. El departamento está a nombre de Pamela”, dijo en América Hoy el pasado martes 15 de febrero.

Es por ello que, los conductores le consultaron si era el mismo departamento en donde vive actualmente o es otro. “El que están hablando es otro departamento (...) Es en surquillo y ya está recontra pagado”, dijo Pamela Franco asegurando que es nuevo.

¿QUIERE TENER OTRO HIJO CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

En el set también se encontraba el vidente conocido como “Mossul”, quien fue consultado por Ricardo Rondón si Pamela Franco tendría otro hijo con el cantante. “Ella sí puede salir embarazada”, dijo el evidente y a lo que la cantante reaccionó acotando “Dé que puedo, ¡puedo!.

Al escucharla, el conductor no perdió la oportunidad y le consultó si le gustaría tener otro bebé. Rápidamente, la cantante señaló que si bien lo ha conversado con su pareja, aún no está pensando en volver a embarazarse. “Lo habíamos hablado, pero todavía más adelante, hay que chambear bastante”.

Finalmente, contó que el líder de “La Gran Orquesta” es una persona muy cariñosa y aprovechó para enviarle un saludo, asegurando que él se encontraba viéndola desde su casa.

“Las personas que lo conocen saben que Christian es súper cariñoso, es más no llegó a ser tan cariñosa como él. Me está viendo ahorita y quiero decirle que lo amo un montón, valoro su paciencia y gracias por apoyarme”, concluyó.

Pamela Franco no descarta tener un segundo hijo con Christian Domínguez.

PAMELA FRANCO NO PONE LAS MANOS AL FUEGO POR ÉL

Pamela Franco reveló en Amor y Fuego que está segura del amor que le tiene Christian Domínguez, pero no pone las manos al fuego por él ni por nadie, pues en la única en quien confía es en sí misma. La cantante de Puro Sentimiento señaló que no piensa en el pasado del padre de su hija, sino en su presente.

En el set de Rodrigo González y Gigi Mitre, la cantante fue consultada sobre las anteriores infidelidades de Christian Domínguez. Ante ello, la joven resaltó que todas las personas tienen derecho a cambiar.

Sin embargo, no se atrevió a decir que confía ciegamente en él. “Si ustedes se refieren a la confianza de que yo voy a meter las manos al fuego por él, yo creo que es malo decir algo así cuando uno nunca sabe”, indicó Pamela, desatando las risas de los conductores.

“Yo no estoy diciendo que a mí no me vaya a engañar. Yo no sé lo que Christian pueda sentir mañana o pasado, yo no meto las manos al fuego”, añadió con firmeza.

SEGUIR LEYENDO