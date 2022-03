¡Es niño! Mario Hart y Korina Rivadeneira revelaron el sexo de su segundo bebé de esta manera

Mario Hart y Korina Rivadeneira compartieron con amigos y familiares la revelación del sexo de su segundo hijo. (Foto: Instagram)

Mario Hart y Korina Rivadeneira anunciaron el pasado 14 de febrero que volverían a ser padres, pues la chica reality se encontraba embarazada de su segundo hijo. Grande fue la sorpresa para todos sus seguidores, quienes se mostraron muy emocionados por la noticia. Recordemos que su primera hija nació en el año 2020 a la cual llamaron Lara y fue fruto de su relación de poco más de 5 años.

Esto ocasionó que las expectativas por saber si era una niña o niño aumentaran cada día. Es por ello que tras poco más de 4 meses, realizaron este 23 de marzo el famoso “Gender Reveal” para conocer el sexo se su segundo bebé junto a sus amigos y familiares.

A través de las historias de instagram de ambos padres así como la de algunos invitados entre los que destacan Macarena Vélez, Mario Irivarren y Vania Bludau, se conoció que la feliz pareja tendrá un hombrecito. Cada uno sostuvo una lata y no se imaginaron que el polvo saldría de color azul indicando que será un niño.

Rápidamente, los exintengrantes de ‘Esto es Guerra’ se mostraron muy emocionados y se abrazaron fuertemente celebrando la noticia en medio de los gritos y aplausos de los asistentes que los felicitaban por la llegada de su varón.

Mario Hart y Korina Rivadeneira revelaron el sexo de su segundo bebé de esta manera. VIDEO: Instagram

En las fotografías y los vídeos subidos en redes sociales, se puede observar que Mario Hart y Korina Rivadeneira organizaron una reunión a campo abierto con una gran decoración de globos rosados, azules y blancos.

Cabe resaltar que durante una entrevista para en Boca de Todos, la modelo venezolana reveló que se enteró que estaba embarazada después de 13 semanas y que fue una sorpresa porque por diferentes motivos consideraba que no podía quedar concebir otro hijo todavía.

“Tengo 13 semanas, me enteré hace muy poco que estaba embarazada y fue una sorpresota. Yo estaba dando de lactar y se supone que no podía salir embarazada y salió de la nada (...) Me encantaba la idea (de tener otro hijo pronto) pero la oportunidad no se había dado porque estaba dando de lactar y había salido de la cesárea, pero sucedió y estamos felices”, dijo Korina el pasado martes 14 de febrero.

KORINA RIVADENEIRA MUESTRA LA ECOGRAFÍA DE SU BEBÉ

Mario Hart y Korina Rivadeneira no dudan en compartir cada momento de su embarazo en las redes sociales. Esta vez, la exchica reality publicó la ecografía que se realizó a sus 12 semanas de gestación, en donde se puede ver con mayor detalle el rostro de su bebé.

Lo sorprendente es que, nuevamente, los genes de Mario Hart se impusieron, ya que el bebé tendría los mismos rasgos que su padre. “Ya he visto la ecografía y también se parece a Mario. La boquita la tiene igual a Lara como ella la tenía antes, la naricita es igual. ¡Dios mío!”, comentó la exintegrante de Esto es Guerra.

Ante ello, Mario Hart comentó: “Así es cuando eres fuerte... la fortaleza del gen de uno”. Asimismo, señaló que este debería llamarse como él para seguir la tradición de su familia, puesto que su padre se llama Mario Hart. “Me gustaría que mi hijo se llame Mario Hart y cuando lo vean o se escuche su nombre nos asocien. Puede ser una huachafada, pero me gusta”, sostuvo.

Korina Rivadeneira emocionada porque su segundo bebé se parece a Mario Hart. (VIDEO: América TV / América Espectáculos)

